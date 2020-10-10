Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились, когда оба учились в Сент-Эндрюсском университете. Их брак является очень прочным, однако королевский биограф раскрыл детали разрыва пары в 2007 году.

Королевский писатель Роберт Лейси недавно выпустил книгу о принцах Гарри и Уильяме "Битва братьев". В ней биограф раскрывает множество различных деталей о королевской семье. The Daily Mail рассказало, что пишет Роберт о расставании принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2007 году.

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К тому времени принцу Уильяму было 25 лет. Стоит отметить, что он не хотел жениться раньше 28 – 30 лет. А Кейт тогда работала ассистентом в лондонском магазине одежды Jigsaw. Издание пишет, что в 2007 году Уильяма заметили в баре, там он танцевал рядом с другими девушками.

Впрочем, по словам эксперта, принц просто не был уверен в будущем с Кэтрин. Поэтому 11 апреля девушка больше часа разговаривала по телефону с принцем Уильямом.

Кейт закрыла дверь более чем на час. Когда она вышла, то была уже не в отношениях,

– пишет биограф.

После этого, как отмечает Роберт Лейси, принц Уильям долго не мог найти себе девушку. А через несколько недель телефонные звонки между ним и Кейт начали восстанавливаться. Его друг сообщил: "Уильям не переставал скучать по Кейт с тех пор, как они расстались. Он постоянно говорит, что Кейт – удивительная девушка и лучшее, что с ним могло произойти".

Менее чем через 3 месяца после разрыва Кейт и Уильяма увидели на вечеринке Дорсети вместе, что засвидетельствовало об их примирении.