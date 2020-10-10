Кейт Міддлтон та принц Вільям познайомились, коли обоє вчились в Сент-Ендрюському університеті. Їхній шлюб є дуже міцним, проте королівський біограф розкрив деталі розриву пари в 2007 році.

Королівський письменник Роберт Лейсі нещодавно випустив книгу про принців Гаррі та Вільяма "Битва братів". У ній біограф розкриває безліч різних деталей про королівську сім'ю. The Daily Mail розповіло, що пише Роберт про розставання принца Вільяма та Кейт Міддлтон у 2007 році.

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На той час принцу Вільяму було 25 років. Варто зазначити, що він не хотів одружуватися раніше 28-30 років. А Кейт тоді працювала асистентом в лондонському магазині одягу Jigsaw. Видання пише, що 2007 року Вільяма помітили в барі, там він танцював поряд з іншими дівчатами.

Втім, за словами експерта, принц просто не був впевнений у майбутньому з Кетрін. Тому 11 квітня дівчина більше години розмовляла телефоном з принцом Вільямом.

Кейт закрила двері більш ніж на годину. Коли вона вийшла, то була вже не в стосунках,

– пише біограф.

Після цього, як зазначає Роберт Лейсі, принц Вільям довго не міг знайти собі дівчину. А через кілька тижнів телефонні дзвінки між ним та Кейт почали відновлюватися. Його друг повідомив: "Вільям не переставав сумувати за Кейт з тих пір, як вони розлучилися. Він постійно каже, що Кейт – дивовижна дівчина і найкраще, що з ним могло статися".

Менш через 3 місяці після розриву Кейт та Вільяма побачили на вечірці Дорсеті разом, що засвідчило про їхнє примирення.