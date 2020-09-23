Під час четвертого прямого ефіру "Танців з зірками" Сергій Мельник зізнався, що у фіналі романтичного проєкту "Холостяк", у п'ятому сезоні якого він був головним героєм, обрав не ту дівчину. Тоді переможницею стала Марина Кіщук, а інша фіналістка – Олена Головань ще довго не могла прийти до тями, адже була дуже закоханою.

Після того, як Мельник зізнався Олені в коханні на всю країну, Марина не залишилася осторонь і в інтерв'ю виданню "КП в Україні" прокоментувала такий вчинок ексхолостяка.

До теми Герой "Холостяка-5" Сергій Мельник зізнався, що у фіналі проєкту обрав не ту дівчину

Під час прямого ефіру "Танців з зірками" футболіст Сергій Мельник розповів, що п'ять років тому обрав не ту дівчину.

Не можу пробачити собі цього вчинку, бо знаю, як Олена страждала,

– сказав Сергій.

Марина Кіщук зізналася, що знала про участь Сергія в проєкті, проте не хотіла дивитися шоу. Це було до тих пір, поки на "Танцях з зірками" не згадали про неї. Слова Мельника про те, що він обрав "не ту" неабияк вразили дівчину. Вона емоційно відреагувала на них.

Це абсурд. На мою думку, Сергій не віддає звіт своїм словам. Це не поо-чоловічому, неправильно через роки, навіть у форматі всього, що відбувається, зізнаватися в коханні іншій. І в той самий час принижувати мене на всю країну. Він впав в моїх очах. Я не ображаюся, а роблю висновки. Ця людина не достойна моєї уваги,

– наголосила Марина.

Кіщук додала, що після цих слів Сергій не намагався вибачитися перед нею. Але вона й не чекає цього від нього. Жінка розповіла, що вони давно не спілкуються і вона про це не шкодує.

Сергій Мельник у четвертому прямому ефірі "Танців з зірками": дивіться відео онлайн