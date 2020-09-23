Во время четвертого прямого эфира "Танцев со звездами" Сергей Мельник признался, что в финале романтического проекта "Холостяк", в пятом сезоне которого он был главным героем, выбрал не ту девушку. Тогда победительницей стала Марина Кищук, а другая финалистка – Елена Головань еще долго не могла прийти в себя, ведь была очень влюблена.

После того, как Мельник признался Елене в любви на всю страну, Марина не осталась в стороне и в интервью изданию "КП в Украине" прокомментировала такой поступок бывшего холостяка.

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Во время прямого эфира "Танцев со звездами" футболист Сергей Мельник рассказал, что пять лет назад выбрал не ту девушку.

Не могу простить себе этого поступка, потому что знаю, как Елена страдала,

- сказал Сергей.

Марина Кищук призналась, что знала об участии Сергея в проекте, однако не хотела смотреть шоу. Это было до тех пор, пока на "Танцах со звездами" не вспомнили о ней. Слова Мельника о том, что он выбрал "не ту", изрядно поразили девушку. Она эмоционально отреагировала на них.

Это абсурд. По моему мнению, Сергей не отдает отчет своим словам. Это не по-мужски, неправильно спустя годы, даже в формате всего происходящего, признаваться в любви другой. И в то же время унижать меня на всю страну. Он упал в моих глазах. Я не обижаюсь, а делаю выводы. Этот человек не достоин моего внимания,

- подчеркнула Марина.

Кищук добавила, что после этих слов Сергей не пытался извиниться перед ней. Но она и не ждет этого от него. Женщина рассказала, что они давно не общаются, и она об этом не жалеет.

Сергей Мельник в четвертом прямом эфире "Танцев со звездами": смотрите видео онлайн