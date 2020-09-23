Популярна українська виконавиця Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, розбурхала уяву шанувальників надзвичайно відвертими світлинами. Вона позувала повністю оголеною на балконі готельного номеру.

Ймовірно, артистка відправилася на відпочинок і не втрачає нагоди похизуватися розкішним оголеним тілом. На особистій сторінці в інстаграмі, на яку підписано понад 5 мільйонів користувачів мережі, знаменитість поширила серію пікантних світлин, де позує топлес.

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NK є однією із найсексуальніших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона не соромиться поставати перед камерою оголеною і демонструвати свої апетитні форми.

Настя Каменських позувала оголеною

Виконавиця оприлюднила кадри, де позує на балоні готельного номера на тлі красивої природи та безмежного моря чи океану. Проте найбільше привертає увагу не локація зйомки, а зовнішній вигляд Каменських, який вже спричинив справжній фурор в коментарях.

Красуня постала перед камерою у напів прозорих червоних трусиках, які оголили її пружні сідниці. Зірка вирішила не одягати бюстгальтер і на фото зображена без нього. Спершу вона обернулася до камери спиною, а пізніше прикрила пишні оголені груди руками.

Волосся Настя вклала у фірмові кучері, а на обличчі не наносила косметику, хизуючись натуральною вродою. Завершила спекотний образ сонцезахисними окулярами.

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