Третій рік поспіль в Україні нагороджуватимуть найкращі стрічки та акторів преміями Кіноколо. Церемонія пройде 22 жовтня 2020 року під час відкриття Київського тижня критики. Наразі ж у мережі оприлюднили список номінантів на національну відзнаку.

Про це організатори премії Кіноколо-2020 оголосили на фейсбук-сторінці. За офіційними даними, найбільшу кількість номінацій отримала стрічка Наталки Ворожбит "Погані дороги". Окрім цього, у списку претендентів на премію опинився фільм Валентина Васяновича "Атлантида". Хто ж ще претендує на відзнаку критиків, дізнавайтесь у матеріалі.

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Номінанти на премію Кіноколо-2020

Найкращий режисер

Валентин Васянович – "Атлантида"

Ірина Цілик – "Земля блакитна, ніби апельсин"

Наталія Ворожбит – "Погані дороги"

Сергій Буковський – "В.Сильвестров"

Найкращий актор

Андрій Римарук – "Атлантида"

Ахтем Сеітаблаєв – "Ми є. Ми поруч"

Євген Ламах – "Бульмастиф"

Юрій Кулініч – "Погані дороги"

Найкраща акторка

Людмила Білека – "Атлантида"

Марина Кошкіна – "Забуті"

Оксана Вороніна (посмертно) – "Погані дороги"

Оксана Черкашина – "Погані дороги"

Найкращий повнометражний ігровий фільм

"Атлантида" (Валентин Васянович)

"Погані дороги" (Наталка Ворожбит)

"Пофарбоване пташеня" (Вацлав Маргоул)

"Ціна правди" (Аґнєшка Голланд)

Найкращий короткометражний ігровий фільм

"Бульмастиф" (Анастасія Буковська)

"Нетерпимість" (Станіслав Битюцький)

"Схрон" (Оксана Войтенко)

"Чачьо" (Віталій Гавура)

Найкращий документальний фільм

"В.Сильвестров" (Сергій Буковський)

"Зарваниця" (Роман Хімей, Ярема Малащук)

"Земля блакитна, ніби апельсин" (Ірина Цілик)

"Поїзд: Київ-Війна" (Корній Грицюк)

Найкращий анімаційний фільм

"Вигаданий пейзаж" (Микита Лиськов)

"Віктор_Робот" (Анатолій Лавренішин)

"Прізвище в кишені" (Степан Коваль)

"Сурогат" (Стас Сантімов)

Відкриття року

"Віктор_Робот" (Анатолій Лавренішин)

"Зарваниця" (Роман Хімей, Ярема Малащук)

"Земля блакитна, ніби апельсин" (Ірина Цілик)

"Погані дороги" (Наталка Ворожбит)

Що відомо про премію Кіноколо

Національну премію заснували у 2018 році. Її творцями є Спілка кінокритиків України, Асоціація "Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!" та компанія "Артхаус Трафік". Нагороду віддають акторам і режисерам, які роблять вклад у розвиток української кіноіндустрії та прославляють державу на міжнародному рівні.