В Україні оголосили номінантів на національну премію критиків Кіноколо
Третій рік поспіль в Україні нагороджуватимуть найкращі стрічки та акторів преміями Кіноколо. Церемонія пройде 22 жовтня 2020 року під час відкриття Київського тижня критики. Наразі ж у мережі оприлюднили список номінантів на національну відзнаку.
Про це організатори премії Кіноколо-2020 оголосили на фейсбук-сторінці. За офіційними даними, найбільшу кількість номінацій отримала стрічка Наталки Ворожбит "Погані дороги". Окрім цього, у списку претендентів на премію опинився фільм Валентина Васяновича "Атлантида". Хто ж ще претендує на відзнаку критиків, дізнавайтесь у матеріалі.
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Номінанти на премію Кіноколо-2020
Найкращий режисер
- Валентин Васянович – "Атлантида"
- Ірина Цілик – "Земля блакитна, ніби апельсин"
- Наталія Ворожбит – "Погані дороги"
- Сергій Буковський – "В.Сильвестров"
Найкращий актор
- Андрій Римарук – "Атлантида"
- Ахтем Сеітаблаєв – "Ми є. Ми поруч"
- Євген Ламах – "Бульмастиф"
- Юрій Кулініч – "Погані дороги"
Найкраща акторка
- Людмила Білека – "Атлантида"
- Марина Кошкіна – "Забуті"
- Оксана Вороніна (посмертно) – "Погані дороги"
- Оксана Черкашина – "Погані дороги"
Найкращий повнометражний ігровий фільм
- "Атлантида" (Валентин Васянович)
- "Погані дороги" (Наталка Ворожбит)
- "Пофарбоване пташеня" (Вацлав Маргоул)
- "Ціна правди" (Аґнєшка Голланд)
Найкращий короткометражний ігровий фільм
- "Бульмастиф" (Анастасія Буковська)
- "Нетерпимість" (Станіслав Битюцький)
- "Схрон" (Оксана Войтенко)
- "Чачьо" (Віталій Гавура)
Найкращий документальний фільм
- "В.Сильвестров" (Сергій Буковський)
- "Зарваниця" (Роман Хімей, Ярема Малащук)
- "Земля блакитна, ніби апельсин" (Ірина Цілик)
- "Поїзд: Київ-Війна" (Корній Грицюк)
Найкращий анімаційний фільм
- "Вигаданий пейзаж" (Микита Лиськов)
- "Віктор_Робот" (Анатолій Лавренішин)
- "Прізвище в кишені" (Степан Коваль)
- "Сурогат" (Стас Сантімов)
Відкриття року
- "Віктор_Робот" (Анатолій Лавренішин)
- "Зарваниця" (Роман Хімей, Ярема Малащук)
- "Земля блакитна, ніби апельсин" (Ірина Цілик)
- "Погані дороги" (Наталка Ворожбит)
Що відомо про премію Кіноколо
Національну премію заснували у 2018 році. Її творцями є Спілка кінокритиків України, Асоціація "Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!" та компанія "Артхаус Трафік". Нагороду віддають акторам і режисерам, які роблять вклад у розвиток української кіноіндустрії та прославляють державу на міжнародному рівні.