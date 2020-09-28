В Украине объявили номинантов на национальную премию критиков Киноколо
Третий год подряд в Украине будут награждать лучшие ленты и актеров премиями Киноколо. Церемония пройдет 22 октября 2020 года во время открытия Киевской недели критики. Теперь же в сети обнародовали список номинантов на национальную награду.
Об этом организаторы премии Киноколо-2020 объявили на фейсбук-странице. По официальным данным, наибольшее количество номинаций получила лента Натальи Ворожбит "Плохие дороги". Кроме того, в списке претендентов на премию оказался фильм Валентина Васяновича "Атлантида". Кто же еще претендует на награду критиков, узнавайте в материале.
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Номинанты на премию Киноколо-2020
Лучший режиссер
- Валентин Васянович – "Атлантида"
- Ирина Цилык – "Земля голубая, будто апельсин"
- Наталья Ворожбит – "Плохие дороги"
- Сергей Буковский – "В.Сильвестров"
Лучший актер
- Андрей Римарук – "Атлантида"
- Ахтем Сеитаблаев – "Мы есть. Мы рядом"
- Евгений Ламах – "Бульмастиф"
- Юрий Кулинич – "Плохие дороги"
Лучшая актриса
- Людмила Билека – "Атлантида"
- Марина Кошкина – "Забытые"
- Оксана Воронина (посмертно) – "Плохие дороги"
- Оксана Черкашина – "Плохие дороги"
Лучший полнометражный игровой фильм
- "Атлантида" (Валентин Васянович)
- "Плохие дороги" (Наталья Ворожбит)
- "Окрашенный птенец" (Вацлав Маргоул)
- "Цена правды" (Агнешка Холланд)
Лучший короткометражный игровой фильм
- "Бульмастиф" (Анастасия Буковская)
- "Нетерпимость" (Станислав Битюцкий)
- "Засада" (Оксана Войтенко)
- "Чачьо" (Виталий Гавура)
Лучший документальный фильм
- "В.Сильвестров" (Сергей Буковский)
- "Зарваница" (Роман Химей, Ярема Малащук)
- "Земля голубая, будто апельсин" (Ирина Цилык)
- "Поезд Киев-Война" (Корней Грицюк)
Лучший анимационный фильм
- "Вымышленный пейзаж" (Никита Лиськов)
- "Виктор_Робот" (Анатолий Лавренишин)
- "Фамилия в кармане" (Степан Коваль)
- "Суррогат" (Стас Сантимов)
Открытие года
- "Виктор_Робот" (Анатолий Лавренишин)
- "Зарваница" (Роман Химей, Ярема Малащук)
- "Земля голубая, будто апельсин" (Ирина Цилык)
- "Плохие дороги" (Наталья Ворожбит)
Что известно о премии Киноколо
Национальную премию учредили в 2018 году. Ее создателями являются Союз кинокритиков Украины, Ассоциация "Содействие развитию кинематографа в Украине – смотри украинское!" и компания "Артхаус Трафик". Награду отдают актерам и режиссерам, которые делают вклад в развитие украинской киноиндустрии и прославляют страну на международном уровне.