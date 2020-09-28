Третий год подряд в Украине будут награждать лучшие ленты и актеров премиями Киноколо. Церемония пройдет 22 октября 2020 года во время открытия Киевской недели критики. Теперь же в сети обнародовали список номинантов на национальную награду.

Об этом организаторы премии Киноколо-2020 объявили на фейсбук-странице. По официальным данным, наибольшее количество номинаций получила лента Натальи Ворожбит "Плохие дороги". Кроме того, в списке претендентов на премию оказался фильм Валентина Васяновича "Атлантида". Кто же еще претендует на награду критиков, узнавайте в материале.

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Номинанты на премию Киноколо-2020

Лучший режиссер

Валентин Васянович – "Атлантида"

Ирина Цилык – "Земля голубая, будто апельсин"

Наталья Ворожбит – "Плохие дороги"

Сергей Буковский – "В.Сильвестров"

Лучший актер

Андрей Римарук – "Атлантида"

Ахтем Сеитаблаев – "Мы есть. Мы рядом"

Евгений Ламах – "Бульмастиф"

Юрий Кулинич – "Плохие дороги"

Лучшая актриса

Людмила Билека – "Атлантида"

Марина Кошкина – "Забытые"

Оксана Воронина (посмертно) – "Плохие дороги"

Оксана Черкашина – "Плохие дороги"

Лучший полнометражный игровой фильм

"Атлантида" (Валентин Васянович)

"Плохие дороги" (Наталья Ворожбит)

"Окрашенный птенец" (Вацлав Маргоул)

"Цена правды" (Агнешка Холланд)

Лучший короткометражный игровой фильм

"Бульмастиф" (Анастасия Буковская)

"Нетерпимость" (Станислав Битюцкий)

"Засада" (Оксана Войтенко)

"Чачьо" (Виталий Гавура)

Лучший документальный фильм

"В.Сильвестров" (Сергей Буковский)

"Зарваница" (Роман Химей, Ярема Малащук)

"Земля голубая, будто апельсин" (Ирина Цилык)

"Поезд Киев-Война" (Корней Грицюк)

Лучший анимационный фильм

"Вымышленный пейзаж" (Никита Лиськов)

"Виктор_Робот" (Анатолий Лавренишин)

"Фамилия в кармане" (Степан Коваль)

"Суррогат" (Стас Сантимов)

Открытие года

"Виктор_Робот" (Анатолий Лавренишин)

"Зарваница" (Роман Химей, Ярема Малащук)

"Земля голубая, будто апельсин" (Ирина Цилык)

"Плохие дороги" (Наталья Ворожбит)

Что известно о премии Киноколо

Национальную премию учредили в 2018 году. Ее создателями являются Союз кинокритиков Украины, Ассоциация "Содействие развитию кинематографа в Украине – смотри украинское!" и компания "Артхаус Трафик". Награду отдают актерам и режиссерам, которые делают вклад в развитие украинской киноиндустрии и прославляют страну на международном уровне.