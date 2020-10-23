Найкращі українські фільми та актори за версією критиків Кіноколо
В Україні втретє визначили переможців національної премії кінокритиків Кіноколо. Які ж фільми та актори у 2020 році отримали перемогу – дізнавайтесь на LifeStyle 24.
У столичному кінотеатрі "Жовтень" стартував Київський тиждень критики, інформує 24 канал. У рамках події кіномани зможуть переглянути десятки українських та іноземних фільмів, а також послухати ремарки від експертів, які влаштують обговорення після кіносеансу. За традицією, світський захід розпочався з оголошення переможців третьої національної премії критиків.
Хто претендував на премію В Україні оголосили номінантів на національну премію критиків Кіноколо
І фаворитом 2020 року став фільм "Атлантида". Стрічка вже виборювала міжнародні премії та буде представлена на розгляд комісії Окара. Які ще українські фільми та актори стали лауреатами Кіноколо – дізнавайтесь у списку переможців.
Кіноколо-2020: список переможцій премії
Найкращий повнометражний ігровий фільм – "Атлантида", режисер Валентин Васянович
Найкращий режисер – Валентин Васянович ("Атлантида")
Фільм "Атлантида": дивіться відео трейлеру
Найкращий актор – Юрій Кулініч ("Погані дороги")
Найкраща акторка – Оксана Черкашина ("Погані дороги")
Найкращий короткометражний ігровий фільм – "Нетерпимість", режисер Станіслав Битюцький
Найкращий документальний фільм – "Земля блакитна, ніби апельсин", режисерка Ірина Цілик
Найкращий анімаційний фільм – "Віктор_Робот", режисер Анатолій Лавренішин
Відкриття року – "Погані дороги", режисерка Наталка Ворожбит
Фільм "Погані дороги": дивіться відео трейлеру