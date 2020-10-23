Лучшие украинские фильмы и актеры по версии критиков Киноколо
В Украине в третий раз определили победителей национальной премии кинокритиков Киноколо. Какие фильмы и актеры в 2020 году одержали победу – узнавайте на LifeStyle 24.
В столичном кинотеатре "Жовтень" стартовала Киевская неделя критики, информирует 24 канал. В рамках события киноманы смогут посмотреть десятки украинских и иностранных фильмов, а также послушать ремарки от экспертов, которые устроят обсуждения после киносеанса. По традиции, светское мероприятие началось с объявления победителей третьей национальной премии критиков.
Кто претендовал на премию В Украине объявили номинантов на национальную премию критиков Киноколо
И фаворитом 2020 года стал фильм "Атлантида". Лента уже боролась международные премии и будет представлена на рассмотрение комиссии Окара. Какие еще украинские фильмы и актеры стали лауреатами Киноколо – узнавайте в списке победителей.
Киноколо 2020: список победителей премии
Лучший полнометражный игровой фильм – "Атлантида", режиссер Валентин Васянович
Лучший режиссер – Валентин Васянович ("Атлантида")
Фильм "Атлантида": смотрите видео трейлера
Лучший актер – Юрий Кулинич ("Плохие дороги")
Лучшая актриса – Оксана Черкашина ("Плохие дороги")
Лучший короткометражный игровой фильм – "Нетерпимость", режиссер Станислав Битюцкий
Лучший документальный фильм – "Земля голубая, будто апельсин", режиссер Ирина Цилык
Лучший анимационный фильм – "Виктор_Робот", режиссер Анатолий Лавренишин
Открытие года – "Плохие дороги", режиссер Наталья Ворожбит
Фильм "Плохие дороги": смотрите видео трейлера