В Украине в третий раз определили победителей национальной премии кинокритиков Киноколо. Какие фильмы и актеры в 2020 году одержали победу – узнавайте на LifeStyle 24.

В столичном кинотеатре "Жовтень" стартовала Киевская неделя критики, информирует 24 канал. В рамках события киноманы смогут посмотреть десятки украинских и иностранных фильмов, а также послушать ремарки от экспертов, которые устроят обсуждения после киносеанса. По традиции, светское мероприятие началось с объявления победителей третьей национальной премии критиков.

Кто претендовал на премию В Украине объявили номинантов на национальную премию критиков Киноколо

И фаворитом 2020 года стал фильм "Атлантида". Лента уже боролась международные премии и будет представлена ​​на рассмотрение комиссии Окара. Какие еще украинские фильмы и актеры стали лауреатами Киноколо – узнавайте в списке победителей.

Киноколо 2020: список победителей премии

Лучший полнометражный игровой фильм – "Атлантида", режиссер Валентин Васянович

Лучший режиссер – Валентин Васянович ("Атлантида")

Фильм "Атлантида": смотрите видео трейлера

Лучший актер – Юрий Кулинич ("Плохие дороги")

Лучшая актриса – Оксана Черкашина ("Плохие дороги")

Лучший короткометражный игровой фильм – "Нетерпимость", режиссер Станислав Битюцкий

Лучший документальный фильм – "Земля голубая, будто апельсин", режиссер Ирина Цилык

Лучший анимационный фильм – "Виктор_Робот", режиссер Анатолий Лавренишин

Открытие года – "Плохие дороги", режиссер Наталья Ворожбит

Фильм "Плохие дороги": смотрите видео трейлера