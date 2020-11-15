Український гурт "Бумбокс" виступив з концертом у п'ятницю, 13 листопада. За даними Нацполіції, подію зупинили через недотримання правил карантину. Ситуацію прокоментували й представники гурту.

Допис-пояснення опублікували на офіційній сторінці гурту в фейсбуці. Представники гурту "Бумбокс" звинуватили журналістів у надмірних перебільшеннях та розповіли, як все відбувалося насправді з їхнього боку.

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Шановні журналісти! Ми до останнього сподівалися що ви не будете роздувати з мухи слона, тим більше що єдина муха гідна уваги – це Муха,

– написали на сторінці гурту.

Представники зазначили, що після концерту у ЗМІ з'явилось безліч гучних заголовків. "Як це було? Озброєні бластерами, в важких чорних плащах, вони з'явилися з темряви... i висунули вимоги – Андрій Хливнюк повинен замінити свій мікрофон на мікрофон, в який одного разу співав Лепс. Після відмови, гурту був призначений довічний еціх з цвяхами. Повірили?"

Також вони розповіли, що відбувалось насправді. Представники "Бумбоксу" зазначили, що 13 листопада ввечері гурт відігравав концерт у нічному клубі Malevich. Кількість присутніх людей була обмежена нормами, усім при вході міряли температуру та видавали маску тим, у кого її не було. Концерт-хол був поділений на сектори, за кожним глядачем було закріплене своє місце.

Концерт проходить відмінно, ближче до кінця люди починають вставати. Ніхто цього не заперечує. Ви уявляєте, рок-н-рол так діє на людей. Навіть в карантин,

– розповіли на сторінці.

Представники гурту додають, що за 5 хвилин до 22 години в залі залишився тільки персонал та працівники клубу, а отже – поліція не зупиняла концерт. За словами "Бумбоксу", вже після події прибули правоохоронні органи та склали протокол з організаторами концерту.

"Бумбокс дограють концерт, за п'ять хвилин до 22.00 в клубі залишається тільки технічний персонал і працівники клубу. Поліція приїжджає після концерту, все дуже коректно, організатори концерту, Big Show, підписують протокол, на наступному тижні чекаємо розвитку подій. З бластерами якось цікавіше було, так?" – наголосили представники гурту.

За даними Нацполіції, вони припинили концерт через порушення правил карантину. Зазначається, що глядачі були без масок, також порушувалась соціальна дистанція. Фото та відео з соцмереж, які були опубліковані з концерту, можна переглянути тут.