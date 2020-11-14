Популярний гурт "Бумбокс" у час карантину виступив у Львові. Концерт відбувся ввечері 13 листопада. Однак через недотримання карантинних правил концерт зупинила поліція.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції на офіційному сайті. За даними правоохоронців, виступ гурту "Бумбокс" відбувався у нічному клубі Malevich. У час посилення карантину в Україні на концерті побували кілька сотень людей, які не зберігали дистанцію. Окрім цього, багато меломанів не носили захисні маски у приміщенні.

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Цікаво, що порушення правил карантину поліція виявила завдяки соціальним мережам. Прихильники "Бумбоксу" активно публікували фото та відео з концерту, на яких було видно, що жодних правил карантину люди не дотримуються.

Наразі представники гурту не коментують інциденту. Водночас у поліції зазначили, що на організаторів концерту вже склали адмінпротокол.



Концерт гурту "Бумбокс" зупинили у Львові / Фото Пресслужба поліції



Організатори концерту "Бумбокс" заплатять штраф / Фото Пресслужба поліції

Що відомо про концерт "Бумбокс" у Львові

Перед виступом лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк зазначив, що концерт колективу відбудеться. Тому артист запросив всіх своїх прихильників, які купили квитки, прийти на цю подію.

Прокинувся о 5 годині, щоб на 20 хвилин побачити своїх на заправці. Останній раз ми бачилися "на дорозі" четвертого жовтня. Сорок днів пройшло. Сорок днів з моменту останнього концерту. "Бумбокс" їдуть до Львова. Приходьте, друзі, – написав Андрій Хливнюк.

Згідно з афішею, концерт пройшов з програмою "Бідам усім на зло", а меломани почули улюблені хіти колективу. Вартість квитків становила від 590 до 1400 гривень. В анонсі гурт "Бумбокс" закликав прихильників дотримуватись карантинних правил та носити медичні маски.

Наразі мережу заполонили фото та відео з концерту "Бумбокс". Більшість користувачів мережі були в захваті, що в час карантину побачили своїх кумирів, водночас деякі прихильники гурту не стримували розпачу за недотримання елементарних правил у час пандемії.

"Дуже хотілось на концерт. Особливо після київського вересневого, коли здавалось, що зал з кріслами – це не так вже і погано, все ж таки безпека і карантинні норми дотримані. А виявилось, Львів не дуже усвідомлює, що таке дистанція, маска і безпека... На жаль. Бачу, ми не готові до таких концертів", – написав один з прихильників гурту.

Карантин вихідного дня у Львові

Через збільшення кількості інфікованих коронавірусом в Україні ввели карантин вихідного дня. На вікенд всі заклади культури, торговельні центри, ресторани та кав'ярні будуть закритими. Водночас продуктові магазини та аптеки працюватимуть без збою в графіку.

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Міська рада Львова вирішила не вводити додаткових обмежень та дозволила всім закладам працювати до 30 листопада.

До 30 листопада субота та неділя на території Львова оголошені робочими днями для закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, закладів культури, спортивних залів, фітнес-центрів та ринків. Це означає, що у Львові неможливо запровадити карантин вихідного дня, бо в нас немає вихідних. Люди мають право на працю,

– заявив мер міста Андрій Садовий.

За його словами, якщо хтось буде заважати роботі закладів, власникам чи представникам потрібно буде тільки показати рішення виконкому, яке є в мережі, та зателефонувати на гарячу лінію 1580.