Популярная группа "Бумбокс" во время карантина выступило во Львове. Концерт состоялся вечером 13 ноября. Однако из-за несоблюдения карантинных правил концерт остановила полиция.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции на официальном сайте. По данным правоохранителей, выступление группы "Бумбокс" проходило в ночном клубе Malevich. Во время усиления карантина в Украине на концерте побывали несколько сотен людей, которые не придерживались дистанции. Кроме того, многие меломаны не носили защитные маски в помещении.

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Интересно, что нарушение правил карантина полиция обнаружила благодаря социальным сетям. Поклонники "Бумбокса" активно публиковали фото и видео с концерта, на которых было видно, что никаких правил карантина люди не придерживаются.

Сейчас представители группы не комментируют инцидент. В то же время в полиции отметили, что на организаторов концерта уже составили админпротокол.



Концерт группы "Бумбокс" остановили во Львове / Фото пресс-службы полиции



Организаторы концерта "Бумбокс" заплатят штраф / Фото пресс-службы полиции

Что известно о концерте "Бумбокс" во Львове

Перед выступлением лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк отметил, что концерт коллектива состоится. Поэтому артист пригласил всех своих поклонников, которые купили билеты, прийти на это событие.

Проснулся в 5 часов, чтобы на 20 минут увидеть своих на заправке. Последний раз мы виделись "на дороге" четвертого октября. Сорок дней прошло. Сорок дней с момента последнего концерта. "Бумбокс" едут во Львов. Приходите, друзья,

– написал Андрей Хлывнюк.

Согласно афише, концерт прошел с программой "Бедам всем назло", а меломаны услышали любимые хиты коллектива. Стоимость билетов составляла от 590 до 1400 гривен. В анонсе группа "Бумбокс" призвала поклонников придерживаться карантинных правил и носить медицинские маски.

Сейчас сеть заполонили фото и видео с концерта "Бумбокс". Большинство пользователей сети были в восторге, что во время карантина увидели своих кумиров, одновременно некоторые поклонники группы не сдерживали отчаяния из-за несоблюдения элементарных правил во время пандемии.

"Очень хотелось на концерт. Особенно после киевского сентябрьского, когда казалось, что зал с креслами – это не так уж и плохо, все же безопасность и карантинные нормы соблюдены. А оказалось, Львов не очень понимает, что такое дистанция, маска и безопасность... К сожалению. Вижу, мы не готовы к таким концертам", – написал один из поклонников группы.

Карантин выходного дня во Львове не вводили

Из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом в Украине ввели карантин выходного дня. На уикенд все учреждения культуры, торговые центры, рестораны и кафе будут закрыты. В то же время продуктовые магазины и аптеки будут работать без сбоя в графике.

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Городской совет Львова решил не вводить дополнительные ограничения и позволил всем заведениям работать до 30 ноября.

До 30 ноября суббота и воскресенье на территории Львова объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков. Это означает, что во Львове невозможно ввести карантин выходного дня, у нас нет выходных. Люди имеют право на труд,

– заявил мэр города Андрей Садовый.

По его словам, если кто-то будет мешать работе учреждений, владельцам или представителям нужно будет только показать решение исполкома, которое есть в сети, и позвонить на горячую линию 1580.