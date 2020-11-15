Украинская группа "Бумбокс" выступила с концертом в пятницу, 13 ноября. По данным Нацполиции, событие остановили из-за несоблюдения правил карантина. Ситуацию прокомментировали и представители группы.

Сообщение-объяснение опубликовали на официальной странице группы в фейсбук. Представители группы "Бумбокс" обвинили журналистов в чрезмерных преувеличениях и рассказали, как все происходило на самом деле с их стороны.

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Уважаемые журналисты! Мы до последнего надеялись что вы не будете раздувать из мухи слона, тем более что единственная муха достойная внимания – это Муха,

– написали на странице группы.

Представители отметили, что после концерта в СМИ появилось множество громких заголовков. "Как это было? Вооруженные бластерами, в тяжелых черных плащах, они появились из темноты ... и выдвинули требования – Андрей Хлывнюк должен заменить свой микрофон на микрофон, в который однажды пел Лепс. После отказа, группе был назначен пожизненный эцих с гвоздями. Поверили?"

Также они рассказали, что происходило на самом деле. Представители "Бумбокса" отметили, что 13 ноября вечером группа играла концерт в ночном клубе Malevich. Количество присутствующих людей было ограничено нормами, всем при входе мерили температуру и выдавали маску тем, у кого ее не было. Концерт-холл был разделен на секторы, за каждым зрителем было закреплено свое место.

Концерт проходит отлично, ближе к концу люди начинают вставать. Никто этого не отрицает. Вы представляете, рок-н-ролл так действует на людей. Даже в карантин,

– рассказали на странице.

Представители группы добавляют, что за 5 минут до 22 часов в зале остался только персонал и работники клуба, а значит – полиция не останавливала концерт. По словам "Бумбокса", уже после происшествия прибыли правоохранительные органы и составили протокол с организаторами концерта.

"Бумбокс доигрывают концерт, за пять минут до 22.00 в клубе остается только технический персонал и работники клуба. Полиция приезжает после концерта, все очень корректно, организаторы концерта, Big Show, подписывают протокол, на следующей неделе ждем развития событий. С бластерами-то интереснее было, да? " – отметили представители группы.

По данным Нацполиции, они прекратили концерт из-за нарушения правил карантина. Отмечается, что зрители были без масок, также нарушалась социальная дистанция. Фото и видео из соцсетей, которые были опубликованы с концерта, можно посмотреть здесь.