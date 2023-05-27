Трійця, Іоанна Хрестителя, початок Петрового посту – це ще далеко не весь перелік важливих релігійних дат. Православний календар на червень – підкаже 24 Канал.

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Православний календар на червень 2023 року

1 червня – священномученика Патрикія, єпископа прусського.

2 червня – мучеників Фалалея, Олександра й Астерія.

3 червня – Троїцька субота; Рівноапостольних царя Костянтина і матері його цариці Олени.

4 червня – День Святої Трійці (П'ятдесятниця); мученика Василіска.



Трійця / Фото Моя Вінниця

5 червня – День Святого Духа; преподобного Михайла Сповідника, єпископа Синадського.

6 червня – преподобного Симеона Стовпника на чудовій горі.

7 червня – Третє набуття глави Пророка, Предтечі й Хрестителя Господнього Іоанна; священномученика Ферапонта, єпископа кіпрського.

8 червня – ікони Божої Матері "Споручниця грішних", Корецької; апостолів Коропа й Алфея.



Споручниця грішних / Фото Особлива

9 червня – священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського

10 червня – преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкідонського; священномученика Елладія єпископа.

11 червня – ікони Пресвятої Богородиці "Непорушна Стіна"; святителя Луки Сповідника, архієпископа Сімферопольського; мучениці Феодосії Діви, Тирської.

12 червня – початок Петрова (Апостольського) посту; преподобного Ісаакія Сповідника.

13 червня – апостола Єрма; мученика Єрмія Команського.

14 червня – мучеників Юстина філософа та інших.

15 червня – Києво-Братської ікони Божої Матері; святителя Никифора Сповідника, Патріарха Константинопольського.

16 червня – преподобного Варлаама Хутинського; мучеників Лукілліана та інших.

18 червня – Ігорівської ікони Божої Матері; перенесення мощей благовірного князя Ігоря (Георгія) Чернігівського і Київського; блаженного Костянтина, митрополита Київського, Чудотворця.



Ігорівська ікона Божої матері / Фото PsdSale

19 червня – преподобного Віссаріона, Чудотворця єгипетського; преподобного Іларіона Нового, Сповідника та ігумена Далматського.

20 червня – священномученика Феодота Анкірського.

21 червня – великомученика Феодора Стратилата.

22 червня – святителя Кирила, архієпископа Олександрійського.

23 червня – священномученика Тимофія, єпископа прусського.

24 червня – апостолів Варфоломія і Варнави; ікони Божої Матері "Достойно є" (Милуюча).

25 червня – преподобного Онуфрія Великого; преподобного Петра Афонського.

26 червня – мучениці Акіліни старшої.

27 червня – пророка Єлисея і святителя Мефодія, Патріарха Константинопольського;

28 червня – пророка Амоса; святителя Михаїла, митрополита Київського.

29 червня – святителя Тихона, єпископа Амафунтського.

30 червня – мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла перських.