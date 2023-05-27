Троица, Иоанна Крестителя, начало Петра поста – это еще далеко не весь перечень важных религиозных дат. Православный календарь на июнь подскажет 24 Канал.

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Православный календарь на июнь 2023 года

1 июня – священномученика Патрикия, епископа прусского.

2 июня – мучеников Фалалея, Александра и Астерия.

3 июня – Троицкая суббота; Равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены.

4 июня – День Святой Троицы (Пятидесятница); мученика Василиска.



Троица / Фото Моя Винница

5 июня – День Святого Духа; преподобного Михаила Исповедника, епископа Синадского.

6 июня – преподобного Симеона Столбника на чудесной горе.

7 июня – Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна; священномученика Ферапонта, епископа кипрского.

8 июня – иконы Божией Матери "Сотрудница грешных", Корецкой; апостолов Карпа и Алфея.



Поручительница грешных / Фото Особое

9 июня – священномученика Ферапонта, епископа Сардейского

10 июня – преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского; священномученика Элладия епископа.

11 июня – иконы Пресвятой Богородицы "Нерушимая Стена"; святителя Луки Исповедника, архиепископа Симферопольского; мученицы Феодосии Девы, Тирской.

12 июня – начало Петрова (Апостольского) поста; преподобного Исаакия Исповедника.

13 июня – апостола Ерма; мученика Ермия Команского.

14 июня – мучеников Юстина философа и других.

15 июня – Киево-Братской иконы Божией Матери; святителя Никифора Исповедника, Патриарха Константинопольского.

16 июня – преподобного Варлаама Хутинского; мучеников Лукиллиана и других.

18 июня – Игоревской иконы Божией Матери; перенос мощей благоверного князя Игоря (Георгия) Черниговского и Киевского; блаженного Константина, митрополита Киевского, чудотворца.



Игоревская икона Божией Матери / Фото PsdSale

19 июня – преподобного Виссариона, Чудотворца египетского; преподобного Иллариона Нового, Исповедника и игумена Далматского.

20 июня – священномученика Феодота Анкирского.

21 июня – великомученика Феодора Стратилата.

22 июня – святителя Кирилла, архиепископа Александрийского.

23 июня – священномученика Тимофея, епископа прусского.

24 июня – апостолов Варфоломея и Варнавы; иконы Божией Матери "Достойно есть" (Милующая).

25 июня – преподобного Онуфрия Великого; преподобного Петра Афонского.

26 июня – мученицы Акилины старшей.

27 июня – пророка Елисея и святителя Мефодия, Патриарха Константинопольского;

28 июня – пророка Амоса; святителя Михаила, митрополита Киевского.

29 июня – святителя Тихона, епископа Амафунтского.

30 июня – мучеников Мануила, Савела и Исмаила персидских.