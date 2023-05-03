Нерідко у городників трапляються проблеми з насадженнями. Невиняток й жовтіння пір'я часнику. Що робити у такій ситуації – підкаже 24 Канал.

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Що робити з пожовтілим пір'ям у часнику

Якщо пір'я часнику пожовтіло, то може бути кілька причин цього явища. Ми зібрали найпоширеніші причини та поради, як врятувати рослину:

Недостатній полив. Якщо рослина не отримує достатньо вологи, то пір'я може почати пожовтіти. Варто перевірити, наскільки вологою є земля. Якщо суха – треба зробити регулярний та достатній полив.

Зайвий полив. Надмірний полив також призводить до жовтіння пір'я. Переконайтеся, що земля добре вбирає воду.



Полив часнику / Фото Agronomist

Недостатній догляд за рослиною. Поганий догляд за рослиною, зокрема, недостатнє живлення часто спричиняє пожовтіння пір'я. Подивіться, чи отримує рослина достатньо поживних речовин та чи добре вона росте.

Зараження хворобами. Іноді пожовтіння пір'я може бути ознакою зараження рослини хворобами. Треба перевірити рослину, чи заражена вона шкідниками, чи ні. І якщо їх виявили, треба позбутися їх.

Зміна умов вирощування. Рослина може реагувати на певні зміни у її вирощуванні. Йдеться про різку зміну температури або освітлення. Тож треба поступово змінювати середовище чи засоби для часнику, щоб рослина могла повноцінно до цього адаптуватися.

Що робити, якщо пір'я пожовтіло

Якщо часник пожовк від браку поживних речовин, треба обробити його сечовиною. Удобрення сечовиною роблять у пропорції 1 сірникової коробки на 1 квадратний метр із закладенням у землю.

Щоб пір'я часнику не жовтіло, треба обробити його у соляному розчині. Пропорція така: 1 столова ложка солі на 1 літр води. У ньому можна замочувати не більше 5 хвилин.

Можна використати й розчин марганцівки для покращення стану часнику. У ньому варто замочувати близько 10-12 годин.



Розчин марганцівки / Фото Vseznayko

Помічним у цій ситуації буде й розчин мідного купоросу. Тут варто дотримуватися такої пропорції: 1 чайна ложка на 10 літрів води.



Мідний купорос / Фото Prom

Врятувати пожовклий часник можна також народними засобами. Наприклад, розчином нашатирного спирту чи попелу. Нашатирний спирт містить багато азоту, а попіл – калій та фосфор.