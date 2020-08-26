27-річна бразильська модель та "ангел" Victoria's Secret Жизель Олівейра показала тіло без білизни. Вона знялась у пікантній фотосесії, позуючи повністю оголеною перед камерою.

Сексапільна модель Жизель Олівейра знялась у провокативній зйомці, яку назвала найулюбленішою за свою 10-річну кар'єру. Результати вона показала в інстаграмі, спричинивши справжній фурор у мережі – понад 40 тисяч лайків і сотні коментарів.

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Так, Жизель Олівейра роздяглась у студії, розташувавшись на високому барному стільці. Красуня зняла і білизну, і одяг, проте це не завадило їй задерти ногу так, щоб спертись на коліно. Однак оголену інтимну зону вона прикрила вже під час обробки чорно-білих фото, а сексуальні груди ледь приховала за смайликами сердець.

Модель постала без макіяжу з вологим волоссям, довівши свою бездоганну зовнішність та жіночні риси. Смілива поза зірки дозволила їй ефектно засвітити апетитні принади та звабливі вигини тіла.

Повністю оголена Жизель Олівейра / Фото Instagram / @giizeleoliveira

На іншому фото модель влаштувалась голою на підлозі, показавши себе зблизька. Груди Жизель Олівейра прикрила рукою, а проникливий погляд спрямувала вперед, сфотографувавшись у профіль. Автором кадрів став фотограф Рассел Джеймс, який славиться співпрацею з "ангелами" Victoria's Secret.





Повністю оголена Жизель Олівейра / Фото Instagram / @giizeleoliveira