27-летняя бразильская модель и "ангел" Victoria's Secret Жизель Оливейра показала тело без белья. Она снялась в пикантной фотосессии, позируя полностью обнаженной перед камерой.

Сексапильная модель Жизель Оливейра снялась в провокационной съемке, которую назвала самой любимой за свою 10-летнюю карьеру. Результаты она показала в инстаграме, вызвав настоящий фурор в сети – более 40 тысяч лайков и сотни комментариев.

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Так, Жизель Оливейра разделась в студии, расположившись на высоком барном стуле. Красавица сняла и белье, и одежду, однако это не помешало ей задрать ногу так, чтобы опереться на колено. Однако обнаженную интимную зону она прикрыла уже во время обработки черно-белых фото, а сексуальную грудь едва скрыла за смайликами сердец.

Модель предстала без макияжа с влажными волосами, доказав свою безупречную внешность и женственные черты. Смелая поза звезды позволила ей эффектно засветить аппетитные прелести и обольстительные изгибы тела.

Полностью обнаженная Жизель Оливейра / Фото Instagram / @giizeleoliveira

На другом фото модель устроилась голой на полу, показав себя вблизи. Грудь Жизель Оливейра прикрыла рукой, а проницательный взгляд устремила вперед, сфотографировавшись в профиль. Автором кадров стал фотограф Рассел Джеймс, который славится сотрудничеством с "ангелами" Victoria's Secret.

Полностью обнаженная Жизель Оливейра / Фото Instagram / @giizeleoliveira