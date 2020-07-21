Американська акторка та модель канадського походження Памела Андерсон розбурхала мережу зухвалою фотосесію. Вона постала перед камерою повністю оголеною та продемонструвала свою сексуальність.

Памела Андерсон вкотре довела, що жінка у будь-якому віці може виглядати бездоганно. Головне – любити себе і приймати такою, яка є. 53-річна знаменитість на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала надзвичайно спекотні фото.

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Зірка серіалу "Рятувальники Малібу" вкотре потішила шанувальників відвертими знімками. Вона поширила дві еротичні чорно-білі світлини, що швидко розбурхали мережу. Акторка розкуто, не соромлячись, позувала на ліжку.

Андерсон постала перед камерою без одягу, прикривши інтимні місця білосніжною ковдрою. Проте апетитні сідниці вирішила залишити оголеними, що додало фотографіям неабиякої сексуальності. Волосся вона забрала на один бік, а на обличчі зробила насичений макіяж з акцентом на очах.

Фанати не залишили таку публікацію без уваги. Вони вподобали її майже 50 тисяч разів та у коментарях залишають слова захоплення. Дехто зазначає, що Памела гаряча, як вогонь.

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