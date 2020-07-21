Американская актриса и модель канадского происхождения Памела Андерсон взбудоражила сеть дерзкой фотосессией. Она предстала перед камерой полностью обнаженной и продемонстрировала свою сексуальность.

Памела Андерсон в очередной раз доказала, что женщина в любом возрасте может выглядеть безупречно. 53-летняя знаменитость на личной странице в Инстаграме опубликовала чрезвычайно жаркие фото.

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Звезда сериала "Спасатели Малибу" в очередной раз порадовала поклонников откровенными снимками. Она распространила две эротические черно-белые фотографии, которые быстро взбудоражили сеть. Актриса раскованно, не стесняясь, позировала на кровати.

Андерсон предстала перед камерой без одежды, прикрыв интимные места белоснежным одеялом. Однако аппетитные ягодицы решила оставить обнаженными, что придало фотографиям незаурядной сексуальности. Волосы она убрала на одну сторону, а на лице сделала насыщенный макияж с акцентом на глазах.

Фанаты не оставили такую публикацию без внимания. Они лайкнули ее почти 50 тысяч раз и в комментариях оставляют слова восхищения. Кое-кто отмечает, что Памела горячая, как огонь.

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