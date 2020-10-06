У 6 ефірі шоу "Танці з зірками" паркет покинув народний улюбленець Олег Винник у парі з Оленою Шоптенко. З дискваліфікацією артиста не погоджуються навіть конкуренти. Так, Оля Фреймут заявила, що кумира мільйонів жінок треба повернути в проєкт.

В останньому випуску "Танців з зірками" шоу покинуло одразу дві пари – актор Тарас Цимбалюк з Яною Заєць, які набрали найменше суддівських і глядацьких голосів, і Олег Винник з Оленою Шоптенко, які через зараження коронавірусом не вийшли на паркет вдруге і були дискваліфіковані. Однак в ефірі шоу "Сніданок з 1+1" конкурентка співака ведуча Оля Фреймут наполягла на поверненні пари.

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Одразу після оголошення результатів глядацького голосування Ольга Фреймут у прямому ефірі "Танців з зірками" заявила, що Олега Винника варто залишити в шоу, адже коронавірус, на який хворий артист, може спіткати кожного. Інші учасники підтримали ведучу та разом з глядачами скандували: "Винник".

"Ми сьогодні маємо втратити Винника. Вибачте, я особисто неготова, бо Винника любить вся Україна, його підтримують. Давайте залишати яскравих учасників. Форматники шоу ми вас просимо, залишіть Винника в проєкті", – висловилась зірка в 6 випуску.

У ранковому шоу Оля Фреймут зазначила, що Олега Винника обожнює публіка. Крім того, вони з Оленою Шоптенко дуже сильна та наполеглива пара, яка продовжувала тренуватись навіть при перших симптомах хвороби, коли вже почувалась погано.

Дуже багато яскравих втрат. Його треба повернути лише тому, що він улюбленець мільйонів. Я знаю, як за Олега голосують, як його підтримують. Його треба повернути, щоб не розбити українкам серця,

– наголосила Оля Фреймут.

Зірка зауважила, що Олег Винник і Олена Шоптенко не вийшли на паркет з поважної причини, адже мають важку форму коронавірусу та пневмонію. Тому вона публічно попросила переглянути правила проєкту та повернути пару. За її прогнозами, співак таки продовжить участь у "Танцях з зірками".