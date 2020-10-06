В 6 эфире шоу "Танцы со звездами" паркет покинул народный любимец Олег Винник в паре с Еленой Шоптенко. С дисквалификацией артиста не соглашаются даже конкуренты. Так, Оля Фреймут заявила, что кумира миллионов женщин надо вернуть в проект.

В последнем выпуске "Танцев со звездами" шоу покинули сразу две пары – актер Тарас Цимбалюк с Яной Заец, которые набрали меньше всего судейских и зрительских голосов, и Олег Винник с Еленой Шоптенко, которые из-за заражения коронавирусом не вышли на паркет во второй раз и были дисквалифицированы. Однако в эфире шоу "Сніданок з 1+1" конкурентка певца ведущая Оля Фреймут настояла на возвращении пары.

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Сразу после объявления результатов зрительского голосования Ольга Фреймут в прямом эфире "Танцев со звездами" заявила, что Олега Винника стоит оставить в шоу, ведь коронавирус, которым заболел артист, может настигнуть каждого. Другие участники поддержали ведущую и вместе со зрителями скандировали: "Винник".

"Мы сегодня должны потерять Винника. Извините, я лично неготова, потому что Винника любит вся Украина, его поддерживают. Давайте оставлять ярких участников. Форматники шоу, мы вас просим, оставьте Винника в проекте", – высказалась звезда в 6 выпуске.

В утреннем шоу Оля Фреймут отметила, что Олега Винника обожает публика. Кроме того, они с Еленой Шоптенко очень сильная и настойчивая пара, которая продолжала тренироваться даже при первых симптомах болезни, когда уже чувствовала себя плохо.

Очень много ярких потерь. Его надо вернуть лишь потому, что он любимец миллионов. Я знаю, как за Олега голосуют, как его поддерживают. Его надо вернуть, чтобы не разбить украинкам сердце,

– подчеркнула Оля Фреймут.

Звезда отметила, что Олег Винник и Алена Шоптенко не вышли на паркет по уважительной причине, ведь имеют тяжелую форму коронавируса и пневмонию. Поэтому она публично попросила пересмотреть правила проекта и вернуть пару. По ее прогнозам, певец таки продолжит участие в "Танцах со звездами".