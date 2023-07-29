Качани капусти починають утворюватись, коли є принаймні 7 листків. Урожай буде залежати в кількості таких листів. Тож обривати листя капусти, чи ні – розкаже 24 Канал.

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Чи варто обривати листя капусти

Важливе значення нижніх листків полягає у тому, що на них є восковий наліт, який оберігає качан від шкідників і хвороб. Це свого роду, захисний шар. Улітку завдяки йому краще регулюється температура: не виникає переохолодження чи перегрівання.

Нижнє листя містить чимало вітаміну С, без якого капуста не може добре розвиватись. Тому для чого позбувати її такого корисного та необхідного компоненту?

Кожен листок, який ми відриваємо, змушує дозрівати качан на день пізніше. З місця зрізу починають витікати корисні речовини. Це означає, що обривати листя в молодих насаджень, забороняється.



Обривання листя капусти / Фото "Фермер"

Перш ніж обривати листя капусти, зверніть увагу на їх стан. Коли вони абсолютно міцні та здорові, робити цього немає сенсу.

Натомість варто видаляти капустяні листки, якщо:

ви помітили жовтизну на краях листя або чорні плями. У такому випадку дійсно треба зірвати листки, а часом – і цілком видалити качан.



Листя жовтіє / Фото Pixabay