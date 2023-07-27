Чимало саджанців купують в контейнерах, тому їх можна пересаджувати влітку без стресу для кореневої системи. Не обмежуйте себе та саджайте рослини в літній сезон. Ми підкажемо, як це правильно зробити.

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Як садити рослини в літній сезон

Гарно підготуйте яму для посадки: додайте якісне добриво, полийте лунку. Також треба полити саджанець.



Висадка рослини / Фото Depositphotos

Витягніть рослину з контейнера разом з земляною грудкою. Розправте акуратно коріння , якщо бачите, що воно заплутане. Тоді вони активніше будуть рости.

, якщо бачите, що воно заплутане. Тоді вони активніше будуть рости. Саджанець варто розташувати в заглибини на тому рівні, як було у контейнері.

Засипте шаром родючою землею. Вона має туго прилягати до земляної грудки.



Висадка рослини / Фото hplants.com

Пам'ятайте про регулярний полив, аби рослина добре вкоренилась. Робіть це кожного тижня й спостерігайте, аби земля не пересихала.

Переваги літньої посадки