Многие саженцы покупают в контейнерах, поэтому их можно пересаживать летом без стресса для корневой системы. Не ограничивайте себя и сажайте растения в летний сезон. Мы подскажем, как это правильно сделать.
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Как сажать растения в летний сезон.
- Хорошо подготовьте яму для посадки: добавьте качественное удобрение, полейте лунку. Также нужно полить саженец.
Высадка растения / Фото Depositphotos
- Выньте растение из контейнера вместе с земляным комом. Расправьте аккуратно корни, если видите, что оно запутано. Тогда они будут активнее расти.
- Саженец следует расположить в углублениях на том уровне, как было в контейнере.
- Засыпьте слоем плодородной землей. Она имеет туго прилегать к земляному комку.
Высадка растения / Фото hplants.com
- Помните о регулярном поливе, чтобы растение хорошо укоренилось. Делайте это каждую неделю и наблюдайте, чтобы земля не пересыхала.
Преимущества летней посадки
- В магазинах для садоводства – спокойная атмосфера, вам не нужно куда-то торопиться, чтобы купить лучшее растение. Консультант, когда нет ажиотажа, сможет уделить вам время.
- В вегетативный период – активного роста, проще следить за тем, в каком состоянии растение и чего ей не хватает.
- Летний сезон – лучшее время, чтобы выбрать место посадки растений.
- Летом саженцы скорее пускают корни, чем когда сажать осенью. К зиме это уже произойдет.
- В конце концов, растения скорее начнут цвести и формировать плоды, потому что будут иметь более развитую корневую систему.