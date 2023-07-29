Кочаны капусты начинают образовываться, когда есть по крайней мере 7 листьев. Урожай будет зависеть в количестве таких листов. Так что обрывать листья капусты или нет – расскажет 24 Канал.

Наконец Названо лучшее время для посадки растений

Стоит ли обрывать листья капусты

Важное значение нижних листьев состоит в том, что на них есть восковой налет, предохраняющий кочан от вредителей и болезней. Это своего рода защитный слой. Летом благодаря ему лучше регулируется температура: не возникает переохлаждения или перегрева.

Нижние листья содержит немало витамина С, без которого капуста не может хорошо развиваться. Поэтому зачем избавлять ее от такого полезного и необходимого компонента?

Каждый листок, который мы отрываем, заставляет созревать кочан на день позже. С места среза начинают вытекать полезные вещества. Это означает, что обрывать листья у молодых насаждений запрещается.



Обрыв листьев капусты / Фото "Фермер"

Прежде чем обрывать листья капусты, обратите внимание на их состояние. Когда они абсолютно крепкие и здоровые, делать этого нет смысла.

Вместо этого следует удалять капустные листья, если:

вы заметили желтизну на краях листьев или черные пятна. В таком случае действительно нужно сорвать листья, а иногда – и полностью удалить кочерыжку.



Листья желтеют / Фото Pixabay