6 вересня сину знаменитого продюсера і репера Потапа Андрію виповнюється 12 років. Зірковий батько чуттєво привітав первістка з днем народження та звернувся до нього в мережі.

Син 39-річного українського музиканта не з чуток знає про публічне життя. Батьки Потап та Ірина Горова неодноразово з'являлись з Андрієм на світських заходах і гучних прем'єрах, тому вітати іменинника також вирішили привселюдно. Знаменитий татко у своєму інстаграм-профілі опублікував фото сина і чуттєво привітав хлопця з 12-річчям.

До теми Ірина Білик зізналася, чи планує її старший син одружуватися: відео

Потап звернувся до Андрія по-дорослому й зізнався, що пишається таким сином і другом.

Мій хлопчик, будь щасливий і неси радість людям, вони цього так потребують. Ти класний, відкритий, не дрейфиш висловлювати свою думку і я радий, що ти мій син, мій друг! Люблю тебе,

– зворушливо написав артист.

З днем народження Андрія Потапенка привітала й мама-продюсерка та ексдружина Потапа Ірина Горова. Вона поділилась спільним фото з іменинником в інстаграмі. Кадр був зроблений за день до 12-річчя сина під час сімейної зустрічі з колишнім чоловіком в одному з ресторанів столиці.

"Моє кошеня, мій хлопчик, я так тебе люблю і так сильно бажаю щастя. Нехай все у тебе буде добре, легко, з задоволенням і натхненням. Ти такий дорослий і розсудливий, і водночас зовсім маленький і беззахисний. Обожнюю тебе", – з любов'ю написала Ірина Горова.

Варто зазначити, що після розлучення колишні Потап та Ірина Горова не лише зберегли дружні стосунки, а й продовжують працювати в одному продюсерському центрі. Син Андрій залишився жити з мамою, проте багато часу проводить з зірковим батьком.