6 сентября сыну знаменитого продюсера и рэпера Потапа Андрею исполняется 12 лет. Звездный отец чувственно поздравил первенца с днем рождения и обратился к нему в сети.

Сын 39-летнего украинского музыканта знает немало о публичной жизни. Родители Потап и Ирина Горовая неоднократно появлялись с Андреем на светских мероприятиях и громких премьерах, поэтому поздравлять именинника также решили во всеуслышание. Знаменитый папочка в своем инстаграм-профиле опубликовал фото сена и чувственно поздравил парня с 12-летием.

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Потап обратился к Андрею по-взрослому и признался, что гордится таким сеном и другом.

Мой мальчик, будь счастлив и неси радость людям, они в этом так нуждаются. Ты классный, открытый, не дрейфишь высказывать свое мнение И я радуюсь, что ты мой сын, мой друг! Люблю тебя,

- трогательно написал артист.

С днем рождения Андрея Потапенко поздравила и мама-продюсер и бывшая жена Потапа Ирина Горовая. Она поделилась совместным фото с именинником в Инстаграме. Кадр был сделан за день до 12-летия сына во время семейной встречи с бывшим мужем в одном из ресторанов столицы.

"Мой котенок, мой мальчик, я так тебя люблю и так сильно желаю счастья. Пусть все у тебя будет хорошо, легко, с удовольствием и вдохновением. Ты такой взрослый и здравомыслящий, и в то же время совсем маленький и беззащитный. Обожаю тебя", - с любовью написала Ирина Горовая.

Стоит отметить, что после развода бывшие Потап и Ирина Горовая не только сохранили дружеские отношения, но и продолжают работать в одном продюсерском центре. Сын Андрей остался жить с мамой, однако много времени проводит со звездным отцом.