Популярная украинская певица Ирина Билык продолжает делиться подробностями семейной жизни.

Ирина Билык пообщалась с Екатериной Осадчей для программы "Светская жизнь". Артистка уже давно познакомила общественность с Алисой Яновской – девушкой старшего наследника Глеба. Ирина не скрывает того, что всегда мечтала о такой невестке.

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Легендарная певица поделилась, что пока речь о свадьбе не идет. Билык считает, что Алиса и Глеб современные молодые люди и сами решат, чего хотят в жизни. Однако она очень довольна избранницей 21-летнего сына и с радостью примет ее в семью, ведь именно о такой спутнице для Глеба она мечтала.

Чтобы у нее были волосы такого цвета, чтобы у нее была такая мушка и чтобы ее звали Алиса,

– рассказала певица.

Ирина также добавила, что если бы она в очередной раз шла под венец, то на свадьбу пригласила бы несколько украинских групп. В частности, гостей развлекали бы "ВВ", DZIDZIO и "ТИК".

Ирина Билык в программе "Светская жизнь": смотрите видео онлайн