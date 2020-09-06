Популярна українська співачка Ірина Білик продовжує ділитися подробицями сімейного життя. Зірка зізналася, що для старшого сина Гліба мріяла про таку дружину, як його теперішня кохана. Також виконавиця розсекретила, чи планують закохані одружуватися.

Ірина Білик поспілкувалася з Катериною Осадчою для програми "Світське життя". Артистка вже давно познайомила громадськість із Алісою Яновською – дівчиною старшого спадкоємця Гліба. Ірина не приховує того, що завжди мріяла про таку невістку.

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Легендарна співачка поділилася, що поки що мова про весілля не йде. Білик вважає, що Аліса та Гліб сучасні молоді люди і самі вирішать, чого хочуть у своєму житті. Проте вона дуже задовлена обраницею 21-річного сина і з радістю прийме її у сім'ю, адже саме про таку супутниця для Гліба вона мріяла.

Щоб у неї було волосся такого кольору, щоб в неї була така мушка і щоб її звали Аліса,

– розповіла співачка.

Ірина також додала, що якби вона вкотре йшла під вінець, то на власне весілля запросила б декілька українських гуртів. Зокрема, гостей розважали б "ВВ", DZIDZIO та "ТІК".

Ірина Білик у програмі "Світське життя": дивіться відео онлайн