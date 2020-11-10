Потап знімається у комедійному серіалі "Рідня": перші фото
В Україні тривають зйомки комедійного серіалу "Рідня". Одним з акторів стрічки стане репер Потап, який вже опублікував перші фото зі знімального майданчика.
Потап на зйомках серіалу "Рідня"
Перші знімки зі зйомок серіалу Потап поширив в інстаграмі. На кадрах репер постав у стильному костюмі та сорочці, які відповідали його образу бізнесмена. Окрім цього, артист приміряв білосніжне кімоно, в якому виконає кілька бойових прийомів.
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Це Олег – жорсткий бізнесмен, який готовий на все заради досягнення своїх цілей. Познайомимося скоро на "1+1" в новому комедійному серіалі "Рідня",
– прокоментував роль Потап.
Потап у комедійному серіалі "Рідня" / Фото Instagram / @realpotap
Репер Потап зіграв бізнесмена / Фото Instagram / @realpotap
Зйомки серіалу "Рідня" / Фото Instagram / @realpotap
Сюжет серіалу "Рідня"
Зйомки серіалу "Рідня" розпочались у липні 2020 року. За сюжетом, Артем приїжджає зі столиці до рідного містечка. Це перший його візит до родичів за 10 років. І на приїзд чоловіка очікували не тільки рідні, але й колишня кохана дівчина, яку Артем обіцяв забрати з собою.
Та з цього тільки розпочинаються курйозні пригоди молодика, адже йому шеф доручив домовитись за знесення будинку культури. На його ж місці бізнесмен хоче звести торговельний центр.
У серіалі "Рідня" зіграли актори:
- Інна Приходько
- Євген Ламах
- Олена Узлюк
- Гаврило Федотов
- Валерій Астахов
- Олексій Череватенко
- Леся Самаєва
- Потап
- Олексій Смолка
- Олена Оларь
- Катерина Кістень
Коли ж серіал "Рідня" вийде на екрани, наразі невідомо.
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