В Україні тривають зйомки комедійного серіалу "Рідня". Одним з акторів стрічки стане репер Потап, який вже опублікував перші фото зі знімального майданчика.

Потап на зйомках серіалу "Рідня"

Перші знімки зі зйомок серіалу Потап поширив в інстаграмі. На кадрах репер постав у стильному костюмі та сорочці, які відповідали його образу бізнесмена. Окрім цього, артист приміряв білосніжне кімоно, в якому виконає кілька бойових прийомів.

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Це Олег – жорсткий бізнесмен, який готовий на все заради досягнення своїх цілей. Познайомимося скоро на "1+1" в новому комедійному серіалі "Рідня",

– прокоментував роль Потап.



Потап у комедійному серіалі "Рідня" / Фото Instagram / @realpotap



Репер Потап зіграв бізнесмена / Фото Instagram / @realpotap



Зйомки серіалу "Рідня" / Фото Instagram / @realpotap

Сюжет серіалу "Рідня"

Зйомки серіалу "Рідня" розпочались у липні 2020 року. За сюжетом, Артем приїжджає зі столиці до рідного містечка. Це перший його візит до родичів за 10 років. І на приїзд чоловіка очікували не тільки рідні, але й колишня кохана дівчина, яку Артем обіцяв забрати з собою.

Та з цього тільки розпочинаються курйозні пригоди молодика, адже йому шеф доручив домовитись за знесення будинку культури. На його ж місці бізнесмен хоче звести торговельний центр.

У серіалі "Рідня" зіграли актори:

Інна Приходько

Євген Ламах

Олена Узлюк

Гаврило Федотов

Валерій Астахов

Олексій Череватенко

Леся Самаєва

Потап

Олексій Смолка

Олена Оларь

Катерина Кістень

Коли ж серіал "Рідня" вийде на екрани, наразі невідомо.