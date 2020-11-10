В Украине продолжаются съемки комедийного сериала "Родня". Одним из актеров ленты станет рэпер Потап, который уже опубликовал первые фото со съемочной площадки.

Потап на съемках сериала "Родня"

Первые снимки со съемок сериала Потап распространил в инстаграме. На кадрах рэпер предстал в стильном костюме и рубашке, которые соответствовали его образу бизнесмена. Кроме этого, артист примерил белоснежное кимоно, в котором исполнит несколько боевых приемов.

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Это Олег – жесткий бизнесмен, который готов на все ради достижения своих целей. Познакомимся скоро на "1+1" в новом комедийном сериале "Родня",

– прокомментировал роль Потап.



Потап в комедийном сериале "Родня" / Фото Instagram / @realpotap



Рэпер Потап сыграл бизнесмена / Фото Instagram / @realpotap



Съемки сериала "Родня" / Фото Instagram / @realpotap

Сюжет сериала "Родня"

Съемки сериала "Родня" начались в июле 2020 года. По сюжету, Артем приезжает из столицы в родной городок. Это первый его визит к родственникам за 10 лет. И приезда мужчины ждали не только родные, но и бывшая любимая девушка, которую Артем обещал забрать с собой.

Но с этого только начинаются курьезные приключения молодого человека, ведь ему шеф поручил договориться о сносе дома культуры. На его же месте бизнесмен хочет возвести торговый центр.

В сериале "Родня" сыграли актеры:

Инна Приходько

Евгений Ламах

Елена Узлюк

Гавриил Федотов

Валерий Астахов

Алексей Череватенко

Леся Самаева

Потап

Алексей Смолка

Елена Оларь

Екатерина Кистень

Когда же сериал "Родня" выйдет на экраны, пока неизвестно.