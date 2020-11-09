В Межигорье снимают сериал "Кофе с кардамоном": эффектные фото с Тарасом Цымбалюком
Украинский актер Тарас Цымбалюк появится на экранах в сериале "Кофе с кардамоном". Сейчас съемки ленты перенесли в Межигорье, откуда известный украинец поделился эффектными фото.
Фото Тараса Цымбалюка
Соответствующие фото Тарас Цимбалюк опубликовал на инстаграм-странице. Актер признался, что получил роль в историческом сериале "Кофе с кардамоном". В фильме известный украинец предстанет в образе Андрея – брата главной героини Анны.
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Исторический сериал уже покорил сеть, ведь его авторы подробно описывают жизнь украинцев в XIX веке, используя костюмы, которые как будто переносят зрителей в то время. В восторге от проекта и Тарас Цымбалюк, который охотно показал свой ретро-наряд на съемках "Кофе с кардамоном".
Большое удовольствие доставляет работа в проекте, который наполнен эстетикой. Костюмы, локации, великолепные кадры скоро начнут звучать для вас на телеканале "СТБ", – поделился Тарас Цымбалюк.
Премьера сериала "Кофе с кардамоном" запланирована на 2021 год. После Жовквы и Львова съемочную площадку перенесли на Киевщину. Сейчас съемки проходят в бывшей президентской резиденции Межигорье, поэтому, согласно первым кадрам, лента будет действительно захватывающей.
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Что известно о сериале "Кофе с кардамоном"
"Кофе с кардамоном" является отличной экранизацией книги Натальи Гурницкой. Сериал расскажет зрителям о девушке-сироте Анне, которая влюбляется в значительно старшего шляхтича Адама. Исторические события здесь будут тонко переплетаться с жизненными трудностями главных героев и реакцией общества на роман.
В то же время исполнительница главной роли Елена Лавренюк заверила, что в сериале не будет обычного изображения украинцев. "Кофе с кардамоном" покажет Львов во времена его расцвета и аристократических украинцев.
Главные роли в сериале сыграли:
- Елена Лавренюк – Анна
- Тарас Цимбалюк – брат главной героини Андрей
- Павел Делонг – польский шляхтич Адам
"Кофе с кардамоном": смотрите тизер сериала
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