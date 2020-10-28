На Львовщине снимают один из самых ожидаемых сериалов года – историческую драму "кКфе с кардамоном". В сети опубликовали удивительные фото, которые словно переносят зрителей в XIX век.

Каждая улочка старой части Львова имеет удивительную атмосферу благодаря архитектуре. Поэтому и не удивительно, что украинские кинопроизводители часто приезжают сюда, чтобы создать невероятные кадры для лент. Исключением не стал исторический сериал "Кофе с кардамоном", передает 24 канал.

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10-серийная лента станет экранизацией знаменитого романа Натальи Гурницкой "Мелодия кофе в тональности кардамона". Мотивами для сюжета послужила история запретной любви Александра Фредро и Софии Яблонской – бабушки и дедушки Андрея Шептицкого. Поэтому зрителей ждет удивительная драма, которая перенесет их в XIX век.

И, согласно первым кадрам, авторы сериала учли все детали. Фотограф Владимир Немчин опубликовал зрелищные фотографии со съемочной площадки "Кофе с кардамоном". На них можно увидеть актеров, одетых в ретро-костюмы, а также кареты и лошадей. Удивительные кадры уже успели вызвать восторг в сети и приковать внимание к будущему сериалу.

Известно также, что съемочную площадку разворачивали на улицах Друкарской, Ставропигийской и на площади Рынок. Съемки длились более 10 часов.

Что известно о сериале "Кофе с кардамоном"

В центре сюжета предстала девушка-сирота Анна, которую сыграла актриса Елена Лавренюк. Она влюбляется в польского шляхтича Адама, который значительно старше ее. Исторические события переплетаются с жизненными перипетиями, которые мешают счастью главных героев.

Мы привыкли, что обычно наших предков изображают несчастными, бедными, под постоянным гнетом более сильных стран. Здесь не об этом. Мы покажем Львов в период его расцвета,

– рассказала актриса Елена Лавренюк.

Известно, что роль шляхтича сыграл польский актер Павел Делонг. А вот в брата Анны мастерски перевоплотился Тарас Цимбалюк – звезда сериала "Поймать Кайдаша" и фильма "Черный ворон". На экраны "Кофе с кардамоном" выйдет в 2021 году.

Смотрите тизер к сериалу "Кофе с кардамоном": видео