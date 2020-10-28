На Львівщині знімають один з найочікуваніших серіалів року – історичну драму "Кава з кардамоном". У мережі опублікували дивовижні фото, які наче переносять глядачів у ХІХ століття.

Кожна вуличка старої частини Львова має дивовижну атмосферу завдяки архітектурі. Тому й не дивно, що українські кіновиробники часто приїжджають сюди, аби створити неймовірні кадри для стрічок. Винятком не став історичний серіал "Кава з кардамоном", передає 24 канал.

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10-серійна стрічка стане екранізацією знаменитого роману Наталії Гурницької "Мелодія кави у тональності кардамону". Мотивами для сюжету послужила історія забороненого кохання Олександра Фредро та Софії Яблонської – бабусі та дідуся Андрея Шептицього. Відтак на глядачів чекатиме дивовижна драма, що перенесе їх у XIX століття.

І, згідно з першими кадрами, автори серіалу врахували всі деталі. Фотограф Володимир Німчин опублікував видовищні світлини зі знімального майданчикв "Кави з кардамоном". На них можна побачити акторів, вбраних у ретро-костюми, а також карети та коней. Дивовижні кадри вже встигли викликати захват у мережі та прикувати увагу до майбутнього серіалу.

Відомо також, що знімальний маданчик розгортали на вулицях Друкарській, Ставропігійській та на площі Ринок. Зйомки тривали понад 10 годин.

Що відомо про серіал "Кава з кардамоном"

У центрі сюжету постала дівчина-сирота Анна, яку зіграла актриса Олена Лавренюк. Вона закохується у польського шляхтича Адама, що значно старший за неї. Історичні події переплітаються з життєвими перипетіями, які стоять на заваді щастя головних героїв.

Ми звикли, що зазвичай наших предків зображають нещасними, бідними, під постійним гнітом сильніших країн. Тут не про це. Ми покажемо Львів у період його розквіту, – розповіла актриса Олена Лавренюк.

Відомо, що роль шляхтича зіграв польський актор Павел Делонг. А от в брата Анни майстерно перевтілився Тарас Цимбалюк – зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" та фільму "Чорний ворон". На екрани "Кава з кардамоном" вийде у 2021 році.

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