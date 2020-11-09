Український актор Тарас Цимбалюк постане на екранах в серіалі "Кава з кардамоном". Наразі зйомки стрічки перенеслись у Межигір'я, звідки відомий українець поділився ефектними фото.

Фото Тараса Цимбалюка

Відповідні фото Тарас Цимбалюк опублікував на інстаграм-сторінці. Актор зізнався, що отримав роль в історичному серіалі "Кава з кардамоном". У стрічці відомий українець постане в образі Андрія – брата головної героїні Анни.

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Історичний серіал вже підкорив мережу, адже його автори детально змальовують життя українців у XIX столітті, використовуючи костюми, які наче переносять глядачів у той час. В захваті від проєкту і Тарас Цимбалюк, який залюбки показав своє ретро-вбрання на зйомках "Кави з кардамоном".

Велике задоволення приносить робота у проєкті, який наповнений естетикою. Костюми, локації, чудові кадри скоро почнуть звучати для вас на телеканалі "СТБ", – поділився Тарас Цимбалюк.

Прем'єра серіалу "Кава з кардамоном" запланована на 2021 рік. Після Жовкви та Львова знімальний майданчик перенесли на Київщину. Наразі фільмування відбувається у колишній президентській резиденції Межигір'я, тому, згідно з першими кадрами, стрічка буде і справді захопливою.

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Що відомо про серіал "Кава з кардамоном"

"Кава з кардамоном" є чудовою екранізацією книги Наталії Гурницької. Серіал розкаже глядачам про дівчину-сироту Анну, яка закохується у значно старшого шляхтича Адама. Історичні події тут тонко переплітатимуться з життєвими труднощами головних героїв та реакцією суспільства на роман.

Водночас виконавиця головної ролі Олена Лавренюк запевнила, що у серіалі не буде типового змалювання українців. "Кава з кардамоном" покаже Львів у часи його розквіту та аристократичних українців.

Головні ролі у серіалі зіграли:

Олена Лавренюк – Анна

Тарас Цимбалюк – брат головної героїні Андрій

Павел Делонг – польський шляхтич Адам

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