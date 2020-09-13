Потап зізнався, чому не відмовився від звання Заслуженого артиста України: відео
Успішний український репер та продюсер Потап відверто розповів, чому не відмовився від звання Заслуженого артиста України, яке отримав 28 червня, хоча раніше планував це зробити.
Потап став першим представником реп-музики, який отримав почесне звання від президента. Катерині Осадчі для програми "Світське життя" виконавець розповів, чому не відмовився від звання, а також зізнався, скільки тривало святкування.
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Артист розповів, що прийняв звання заради української хіп-хоп культури. Він радий, що репери нарешті почали отримувати почесні нагороди.
Якщо дадуть "Народного" – відмовлюся. Того, що маю, для мене достатньо. Я зробив це, бо мав бути першим артистом в реп-музиці, який отримав це звання. Це ще одне досягнення,
– зазначив Потап.
Також він розповів, скільки та як тривало святкування. За словами артиста, він протягом двох тижнів влаштовував посиденьки з друзями. Усі казали, що треба виставляти пляшку. Потам зізнався, що загалом випили понад 10 пляшок українського вина.
Потап у програмі "Світське життя": дивіться відео онлайн