Успішний український репер та продюсер Потап відверто розповів, чому не відмовився від звання Заслуженого артиста України, яке отримав 28 червня, хоча раніше планував це зробити.

Потап став першим представником реп-музики, який отримав почесне звання від президента. Катерині Осадчі для програми "Світське життя" виконавець розповів, чому не відмовився від звання, а також зізнався, скільки тривало святкування.

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Артист розповів, що прийняв звання заради української хіп-хоп культури. Він радий, що репери нарешті почали отримувати почесні нагороди.

Якщо дадуть "Народного" – відмовлюся. Того, що маю, для мене достатньо. Я зробив це, бо мав бути першим артистом в реп-музиці, який отримав це звання. Це ще одне досягнення,

– зазначив Потап.

Також він розповів, скільки та як тривало святкування. За словами артиста, він протягом двох тижнів влаштовував посиденьки з друзями. Усі казали, що треба виставляти пляшку. Потам зізнався, що загалом випили понад 10 пляшок українського вина.

Потап у програмі "Світське життя": дивіться відео онлайн