Успешный украинский рэпер и продюсер Потап откровенно рассказал, почему не отказался от звания Заслуженного артиста Украины, которое получил 28 июня, хотя ранее планировал это сделать.

Потап стал первым представителем рэп-музыки, получившим почетное звание от президента. Екатерине Осадчей для программы "Светская жизнь" исполнитель рассказал, почему не отказался от звания, а также признался, сколько длилось празднование.

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Артист рассказал, что принял звание ради украинской хип-хоп культуры. Он рад, что рэперы начали получать почетные награды.

Если дадут "Народного" – откажусь. Того, что имею, для меня достаточно. Я сделал это, потому что должен был быть первым артистом в рэп-музыке, получившим это звание. Это еще одно достижение,

- отметил Потап.

Также он рассказал, сколько и как продолжалось празднование. По словам артиста, он в течение двух недель устраивал посиделки с друзьями. Все говорили, что надо выставлять бутылку. Потам признался, что всего выпили более 10 бутылок украинского вина.

Потап в программе "Светская жизнь": смотрите видео онлайн