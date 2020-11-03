У відомого продюсера Потапа є друзі серед західних зірок. Один з них – лідер метал-гурту Rammstein Тілль Ліндеманн, який неодноразово відвідував Україну. Про знайомство репера з вокалістом і дебош під час першої зустрічі читайте в новині.

У новому випуску програми 2POpodcast з коміком Марком Куцеваловим, відомим як "Прозрачный гонщик", Потап вперше поділився курйозними деталями знайомства з німецьким співаком Тіллем Ліндеманном. Воно відбулось у колі спільних друзів у київському ресторані української кухні "Царське село" і не обійшлось без алкоголю.

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Ми познайомилися з ним, коли опинилися в ресторані, сидячи за одним столом. Був гарний настрій і ми з ним дуже сильно напилися… Подружились дуже,

– поділився Потап.

Репер наголосив, що він у минулому ватерполіст, а Тілль Ліндеманн – плавець, тому в той вечір їх об'єднала не лише музика, а й любов до спорту. "А зараз на шостій доріжці виступає плавець НДР Тілль Ліндеманн. На старт, увага, марш", – після цих слів Потапа зірка стрибнув на стіл немов у басейн і розтрощив його. Цей вчинок шокував як друзів, так і персонал закладу.



Потап і Тілль Ліндеманн / Фото Instagram / @realpotap

За п'яний дебош артист залишив офіціанту 100 доларів, що неабияк вразило Тілля Ліндеманна. Він зізнався, що напередодні спілкувався з відомим російським репером, який, за його словами, ставиться до людей, як до бруду. Тому доброта Потапа підкорила світову зірку, а їхня дружба триває донині.

"Він такий крутий, добрий, відкритий. Зупиняється, розмовляє з людьми, обожнює життя. Неймовірний чоловік", – висловився Потап про лідера Rammstein.

Український виконавець був на концертах Rammstein та за лаштунками масштабних шоу гурту та познайомив Тілля Ліндеманна з ексдружиною продюсеркою Іриною Горовою, яка, схоже, в захваті від творчості метал-колективу.



Тілль Ліндеманн та Ірина Горова / Фото Instagram / @gorovaya_irina