У известного продюсера Потапа есть друзья среди западных звезд. Один из них – лидер метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн, который неоднократно посещал Украину. О знакомстве рэпера с вокалистом и дебоше во время первой встречи читайте в новости.

В новом выпуске программы 2POpodcast с комиком Марком Куцеваловым, известным как "Прозрачный гонщик", Потап впервые поделился курьезными деталями знакомства с немецким певцом Линдеманном. Оно состоялось в кругу общих друзей в киевском ресторане украинской кухни "Царское село" и не обошлось без алкоголя.

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Мы познакомились с ним, когда оказались в ресторане, сидя за одним столом. Было хорошее настроение и мы с ним очень сильно напились ... подружились очень,

– поделился Потап.

Рэпер отметил, что он в прошлом ватерполист, а Тилль Линдеманн – пловец, поэтому в тот вечер их объединила не только музыка, но и любовь к спорту. "А сейчас на шестой дорожке выступает пловец ГДР Линдеманн. На старт, внимание, марш", – после этих слов Потапа звезда прыгнул на стол как в бассейн и разбил его. Этот поступок шокировал как друзей, так и персонал заведения.

Потап и Линдеманн / Фото Instagram / @realpotap

За пьяный дебош артист оставил официанту 100 долларов, что очень поразило Тилля Линдеманна. Он признался, что накануне общался с известным российским рэпером, который, по его словам, относится к людям, как к грязи. Поэтому доброта Потапа покорила мировую звезду, а их дружба продолжается по сей день.

"Он такой крутой, добрый, открытый. Останавливается, разговаривает с людьми, обожает жизнь. Невероятный человек", – высказался Потап о лидере Rammstein.

Украинский исполнитель был на концертах Rammstein и за кулисами масштабных шоу группы и познакомил Тилля Линдеманна с экс-женой, продюсером Ириной Горовой, которая, похоже, в восторге от творчества металл-коллектива.



Тилль Линдеманн и Ирина Горовая​ / Фото Instagram / @gorovaya_irina