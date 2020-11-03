Звездная чета Потапа и Насти Каменских отправилась в Японию. Пара не рассекречивает цель поездки, однако уже успела поделиться первым фото из этого путешествия.

Пока в мире продолжается пандемия коронавируса, путешествий среди туристов стало значительно меньше. Многие страны закрыли свои границы в целях безопасности. Но даже во время карантина путешественники отправляются туда, куда можно попасть. В частности, рэпер и продюсер Потап на личной странице в Инстаграме обнародовал снимок из Японии.

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Потап и Настя в Японии

Влюбленные сделали селфи на фоне красивого ночного города. Они позировали в теплом спортивном наряде. Очевидно, в Токио, где, судя по геолокации, находятся Потап и Настя, сейчас прохладно и пасмурно. Поскольку коронавирусная инфекция до сих пор активно распространяется, супруги имели на лицах защитные маски черного цвета. Таким образом любимцы миллионов показали, что если вы решитесь отправиться за границу, то ни в коем случае нельзя забывать о защитных масках, ведь они могут спасти жизнь. В настоящее время это неизменный аксессуар у каждого человека.

Настя изображена на фотографии в белой шапке от собственного бренда NK sport. На лицо она не наносила косметику, а волосы уложила в фирменные кудри. Ее возлюбленный также позирует в шапке белого цвета.