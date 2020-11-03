Зіркове подружжя Потапа і Насті Каменських відправилося в Японію. Пара не розсекречує мету поїздки, проте вже встигла поділитися першим фото з цієї мандрівки.

Поки у світі триває пандемія коронавірусу, подорожей серед туристів стало значно менше. Багато країн закрили свої кордони з метою безпеки. Та навіть під час карантину мандрівники відправляються туди, куди можна потрапити. Зокрема, репер та продюсер Потап на особистій сторінці в інстаграмі оприлюднив знімок з Японії.

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Потап і Настя в Японії

Закохані зробили селфі на тлі красивого нічного міста. Вони позували у теплому спортивному вбранні. Очевидно, у Токіо, де, судячи з геолокації, перебувають Потап і Настя, зараз прохолодно та похмуро. Оскільки коронавірусна інфекція досі активно поширюється, подружжя мало на обличчях захисні маски чорного кольору. Таким чином улюбленці мільйонів показали, що якщо ви наважитесся відправитися за кордон, то в жодному випадку не можна забувати про захисні маски, адже вони можуть врятувати життя. У теперішній час це незмінний аксесуар в кожної людини.

Настя зображена на світлини у білій шапці від власного бренду NK sport. На обличчя вона не наносила косметику, а волосся вклала у фірмові кучері. Її коханий також позує у шапці білого кольору.