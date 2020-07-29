Українське подружжя Потапа і Насті Каменських вже більше року насолоджується шлюбом та спільним життям у будинку за Києвом. Але, незважаючи на рутину і будні, пара знаходить час і бажання для інтимних втіх.

Відверто про сексуальне життя Потап розповів в інтерв'ю Маші Єфросиніної на її ютуб-каналі. У цьому ж інтерв'ю чоловік поділився сумною і трагічною історією про ДТП, у якому колись потрапила Настя Каменських з ексбойфрендом. За його словами, саме це змінило її кохану назавжди.

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Потап зізнався, що Настя Каменських завжди йому каже правду і довіряє на 100%. Після аварії вона навчилась жити на повну і не знаходить у своїх буднях місце для заздрощів чи поганих думок. Тому він від неї зміг для себе взяти чимало нового.

"Моя дружина прощає мені все. Вона зустрічає мене з корпоративу, зацілуваного всього. Моїй дружині подобається, коли я подобаюся іншим жінкам", – розповів Потап.

Чоловік переконаний, що він двічі вдало одружився, а після обміну обітницями з Каменських навіть через рік у них досі є пристрасне сексуальне життя.

Настя викликає у мене такі почуття, що я не можу зупинитися. Іноді ми днями не виходимо з номера готелю. Ми пристрасні коханці. У нас було скрізь: в літаку, гримерці, в ресторані під час ділової зустрічі,

– зазначив Потап.

Варто додати, що підтвердження цим словам можна знайти і у профілі Насті в інстаграмі, де Потап часто залишає "гарячі" коментарі у відповідь на сексуальні фото Каменських.