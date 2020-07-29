Украинские супруги Потап и Настя Каменских уже больше года наслаждаются браком и совместной жизнью в доме за Киевом. Но, несмотря на рутину и будни, пара находит время и желание для интимных утех.

Откровенно о сексуальной жизни Потап рассказал в интервью Маше Ефросининой на ее ютуб-канале. В этом же интервью мужчина поделился печальной и трагической историей о ДТП, в которое когда-то попала Настя Каменских с экс-бойфрендом. По его словам, именно это изменило его любимую навсегда.

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Потап признался, что Настя Каменских всегда ему говорит правду и доверяет на 100%. После аварии она научилась жить на полную и не находит в своих буднях место для зависти или плохих мыслей. Поэтому он от нее смог для себя взять много нового.

"Моя жена прощает мне все. Она встречает меня с корпоратива, зацелованного всего. Моей жене нравится, когда я нравлюсь другим женщинам", – рассказал Потап.

Мужчина убежден, что он дважды удачно женился, а после обмена обетами с Каменских даже через год у них до сих пор страстная сексуальная жизнь.

Настя вызывает у меня такие чувства, что я не могу остановиться. Иногда мы дни не выходим из номера отеля. Мы страстные любовники. У нас было везде: в самолете, гримерке, в ресторане во время деловой встречи,

– отметил Потап.

Стоит добавить, что подтверждение этим словам можно найти и в профиле Насти в инстаграме, где Потап часто оставляет "горячие" комментарии в ответ на сексуальные фото Каменских.