Стартували зйомки третьої частини української комедії "Скажене весілля". Автори проєкту вже зазначали, що глядачів чекатиме ще курйозніший сюжет. А от знамениті актори вже діляться у мережі першими кадрами зі знімального майданчика. Зокрема, Потап оприлюднив веселий знімок з колегою по фільму.

Репер у стрічці грає роль священика. На його особистій інстаграм-сторінці з'явилося фото, де він зображений із Юрієм Горбуновим, а також у гримерці під час перевтілення у персонажа.

До теми "Скажене весілля" повернеться на великий екран з курйозним сюжетом: Буде ще вибуховіше

Потап вміє дивувати шанувальників участю в оригінальних проєктах. Вже втретє він з'явиться на великих екранах в стрічці "Скажене весілля". З нагоди старту знімань чергової частини комедійного фільму, він оприлюднив світлину, де показав, як вживається у роль.

Також артист поділився кадром, де позує разом із другом та колегою по знімальному майданчику – Юрієм Горбуновим. Кумедна фотографія розсмішила користувачів мережі, які вже з нетерпінням чекають на прем'єру стрічки.

Що відомо про комедію "Скажене весілля 3"

За словами авторів фільму, події у "Скаженому весіллі 3" розгортатимуться 4 роки після попередньої стрічки. У центрі сюжету постане директор музею Іван Середюк та його родина. Двох доньок чоловік вже видав заміж, тому неодруженим залишився лише молодший син.

Проте і парубок не став догоджати батьку. Він розпочав романтичні стосукни із циганкою, тому на його батьків чекає знайомство з бароном. Також за сюжетом Василь Середюк переживає кризу середнього віку. Творці стрічки переконані, що вона вийде справді вибуховою.

В інших героїв комедії будуть свої перипетії. До отця Євлампія приїде настоятелька Грушевського монастиря. А полковник Попадюк натхненно працюватиме над розкриттям злочинів в той час, як у тамади Назарія з'явиться нова пасія.

Головні актори стрічки "Скажене весілля 3"