Стартовали съемки третьей части украинской комедии "Бешеная свадьба". Авторы проекта уже отмечали, что зрителей будет ждать еще более курьезный сюжет. А вот знаменитые актеры уже делятся в сети первыми кадрами со съемочной площадки. В частности, Потап обнародовал веселый снимок с коллегой по фильму.

Рэпер в ленте играет роль священника. На его личной инстаграм-странице появилось фото, где он изображен с Юрием Горбуновым, а также в гримерке во время перевоплощения в персонажа.

К теме "Бешеная свадьба" вернется на большой экран с курьезным сюжетом: будет еще взрывнее

Потап умеет удивлять поклонников участием в оригинальных проектах. Уже в третий раз он появится на больших экранах в ленте "Бешеная свадьба". По случаю старта съемок очередной части комедийного фильма, он обнародовал фотографию, где показал, как вживается в роль.

Также артист поделился кадром, где позирует вместе с другом и коллегой по съемочной площадке – Юрием Горбуновым. Забавная фотография рассмешила пользователей Сети, которые уже с нетерпением ждут премьеру ленты.

Что известно о комедии "Бешеная свадьба 3"

По словам авторов фильма, события будут разворачиваться 4 года после предыдущей ленты. В центре сюжета предстанет директор музея Иван Середюк и его семья. Двух дочерей мужчина уже выдал замуж, поэтому холостым остался лишь младший сын.

Однако и парень не стал угождать отцу. Он начал романтические отношения с цыганкой, поэтому его родителей ждет знакомство с бароном. Также по сюжету Василий Середюк переживает кризис среднего возраста. Создатели ленты убеждены, что она получится действительно взрывной.

В других героев комедии будут свои перипетии. К отцу Евлампию приедет настоятельница Грушевского монастыря. А полковник Попадюк вдохновенно будет работать над раскрытием преступлений в то время, как у тамады Назария появится новая пассия.

Главные актеры ленты "Бешеная свадьба 3"