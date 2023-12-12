Потап вперше заговорив про те, чим займався в Іспанії від початку повномасштабного вторгнення

Український репер Потап, який нещодавно літав в Дубаї, розповів, що повертається до Іспанії. Співак поділився, чим він там займається.

Ще раніше Потап і Настя Каменських літали в Маямі, аби випустити нову іспаномовну пісню співачки "Tu y Yo". Також Настя мала взяти участь в одному з шоу.

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Потап розповів, чим займається в Іспанії

У своєму інстаграмі репер поширив кілька світлин з аеропорту в Дубаї. Він зазначив, що плідно провів час у ОАЕ, маючи багато справ. Також Потап зазначив, що зараз летить в Іспанію.

Після продуктивного часу в Дубаї, наповненого численними діловими зустрічами, відеозйомками, фотосесіями та рекламними кампаніями, я зараз прямую до Іспанії,

– написав він.

Співак написав, що йому вдалося реалізувати в Іспанії кілька проєктів. Зокрема, у Барселоні та Мадриді, де, за словами репера, живе багато українців.

Барселона і Мадрид – два культурні центри Іспанії, де проживає і працює велика кількість українців. За останній час в Іспанії ми успішно реалізували кілька значних відео- та аудіопроєктів як на внутрішньому ринку, так і в Україні,

– розповів артист.

За словами репера, від початку великої війни він допомагає українським військовим. Потап написав, що йому вдалося відправити 15 контейнерів для реабілітації захисників.

Від початку війни ми вже відіслали 15 контейнерів для реабілітації й повернення до нормального життя наших військових героїв. Також важливо згадати й Валенсію, де проживає неймовірно талановита українська спільнота. Ми єдиними зусиллями впливаємо на соціум, змінюємо вектор сприйняття українців у світі як працьовитих професіоналів і разом ідемо до перемоги,

– додав він.

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