Еще раньше Потап и Настя Каменских летали в Майами, чтобы выпустить новую испаноязычную песню певицы "Tu y Yo". Также Настя должна была принять участие в одном из шоу.

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Потап рассказал, чем занимается в Испании

В своем инстаграме рэпер распространил несколько фотографий из аэропорта в Дубае. Он отметил, что плодотворно провел время в ОАЭ, имея множество дел. Также Потап отметил, что сейчас улетает в Испанию.

После продуктивного времени в Дубае, наполненного многочисленными деловыми встречами, видеосъемками, фотосессиями и рекламными кампаниями, я сейчас направляюсь в Испанию,

– написал он.

Певец написал, что ему удалось реализовать в Испании несколько проектов. В частности, в Барселоне и Мадриде, где, по словам рэпера, живет много украинцев.

Барселона и Мадрид – два культурных центра Испании, где проживает и работает большое количество украинцев. За последнее время в Испании мы успешно реализовали несколько значительных видео- и аудиопроектов как на внутреннем рынке, так и в Украине,

– рассказал артист.

По словам рэпера, с начала большой войны он помогает украинским военным. Потап написал, что ему удалось выслать 15 контейнеров для реабилитации защитников.

С начала войны мы уже отправили 15 контейнеров для реабилитации и возвращения к нормальной жизни наших военных героев. Также важно упомянуть и Валенсию, где проживает невероятно талантливое украинское сообщество. Мы единственными усилиями влияем на социум, меняем вектор восприятия украинцев в мире как трудолюбивых профессионалов и вместе идем к победе,

– добавил он.

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