На початку великої війни Настя Каменських разом із чоловіком та репером Олексієм Потапенко перебували за кордоном, в Іспанії.
Що відомо На тлі чуток про розлучення: Потап засвітився у Маямі з Настею Каменських
Каменських оприлюднила відео з початку війни
У цьому відео Каменських іспанською мовою повідомила про повномасштабний наступ російських загарбників в Україну. Ця заява пролунала в ефірі латиноамериканського шоу Primer Impacto, яке транслюють вже 30 років на телебаченні.
Україна зараз бореться за свободу та демократичні права. Важливо, щоб уряди усіх країн допомагали та підтримували нас. Будь ласка, поширюйте правдиву інформацію про те, що відбувається в Україні через соціальні мережі, оскільки в деяких країнах доступ до інформації обмежений!
– ствердила артистка.
Зараз Настя Каменських познайомилась з ведучим цієї програми Тоні Дандрадесом наживо й згадала той ефір.
Саме з ним було одне з перших інтерв'ю, коли почалося повномасштабне вторгнення в Україну та я дуже вдячна за надання майданчику, щоб розповісти про Україну. Це був дуже важкий, але важливий ефір. Дуже дякую за таку підтримку,
– написала артистка.
Де була Настя Каменських на початку великої війни
- Настя Каменських не приховує, що виїхала з України ще до початку повномасштабного вторгнення. Тоді артистка з мамою та чоловіком Потапом відправилася на відпочинок в Іспанію. Коли почалася війна, сім'я вирішила не повертатися.
- У серпні 2022 року співачка повернулася в Україну. Вона опублікувала фото з власного саду, що розташований біля будинку під Києвом. Зірка написала, що "найсолодшi яблука тiльки вдома".
- Настя Каменських пробула в Україні лише кілька тижнів. Вона відвідала маму, побувала в заміському будинку, де до війни жила з Потапом, виступила для військових і дала декілька інтерв'ю. Тоді артистка знову виїхала за кордон, де давала концерти.
- У листопаді минулого року артистка повернулася в Україну. Каменських зазначила, що осінь вдома завжди була "особливою, наповненою домашнім теплом, сімейними зустрічами та сміхом".
- Згодом Каменських дала перше велике інтерв'ю від початку великої війни телеведучій Маші Єфросиніній. Вона намагалась виправдати вчинки Потапа під час повномасштабного вторгнення. Однак, глядачі не повірили у щирість артистки.
- У жовтні цього року зіркове подружжя Настю Каменських та Потапа помітили в аеропорту Варшави. Пара летіла в Барселону.