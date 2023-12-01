На початку великої війни Настя Каменських разом із чоловіком та репером Олексієм Потапенко перебували за кордоном, в Іспанії.

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Каменських оприлюднила відео з початку війни

У цьому відео Каменських іспанською мовою повідомила про повномасштабний наступ російських загарбників в Україну. Ця заява пролунала в ефірі латиноамериканського шоу Primer Impacto, яке транслюють вже 30 років на телебаченні.

Україна зараз бореться за свободу та демократичні права. Важливо, щоб уряди усіх країн допомагали та підтримували нас. Будь ласка, поширюйте правдиву інформацію про те, що відбувається в Україні через соціальні мережі, оскільки в деяких країнах доступ до інформації обмежений!

– ствердила артистка.

Зараз Настя Каменських познайомилась з ведучим цієї програми Тоні Дандрадесом наживо й згадала той ефір.

Саме з ним було одне з перших інтерв'ю, коли почалося повномасштабне вторгнення в Україну та я дуже вдячна за надання майданчику, щоб розповісти про Україну. Це був дуже важкий, але важливий ефір. Дуже дякую за таку підтримку,

– написала артистка.

Де була Настя Каменських на початку великої війни