Тисячі кіноманів очікують на вихід нових серій популярного серіалу "Люцифер". Прем'єра 5 сезону очікується 21 серпня. А поки у мережі підігрівають цікавість глядачів до серіалу та роблять натяки щодо сюжету.

Так, на новому постері, який опублікували на інстаграм-сторінці проєкту, головні герої серіалу "Люцифер" позують на червоному фоні. У мережі вже підозрюють, що колір фото міг означати запеклу боротьбу двох братів Люцифера та Михаїла. Окрім цього, автори проєкту натякнули, що між Хлоєю Деккер та Морнінгстаром буде ще більше романтичних сцен. Однак у Netflix поки не коментують цих чуток.

Цікаво Netflix назвав найпопулярніші серіали за переглядами

Що відомо про сюжет 5 сезону

Вкінці 4 сезону Люцифер вирішив покинути Лос-Анджелес та повернутись на свій трон у пекло. Наостанок він цілує дівчину Хлою, в яку він закоханий.

Та вже у 5 сезоні Люцифер повернеться в Лос-Анджелес. Принаймні, так будуть думати його знайомі. Але дивна поведінка головного героя розсекретить, що перед глядачами – його близнюк Михаїл. Ангел захоче забрати особисте життя у свого родича та замінить його на Землі. Та це триватиме недовго: Люцифер повернеться в Лос-Анджелес, де зіткнеться у боротьбі з братом.

Відомо, що на цьому серіал "Люцифер" не закінчиться. Вже на 2021 рік заплановані зйомки та прем'єра 6 сезону.

Дивіться трейлер до серіалу "Люцифер" 5 сезон: відео